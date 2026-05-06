Euroleague: Με τη δύναμη του ΟΑΚΑ για την πρόκριση στο F-4 απόψε ο Παναθηναϊκός

O Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (6/5-21:15) τη Βαλένθια για τον τρίτο αγώνα των πλέι οφ της Euroleague. Οι Πράσινοι προηγούνται 2-0 στη σειρά με δύο εκτός έδρας νίκες και βρίσκονται μία νίκη μακριά από το Final Four της Αθήνας.

Οι «πράσινοι» προέρχονται από δύο εντυπωσιακές εμφανίσεις στη «Roig Arena» και με δύο νίκες με σκορ 68-67 και 107-105, προηγούνται με 2-0 νίκες και θέλουν να τελειώσουν την σειρά στο ΟΑΚΑ.

Ο Εργκίν Άταμαν έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του πλην του αρχηγού, Κώστα Σλούκα που συνεχίζει την αποθεραπεία του.

Ο νικητής της σειράς θα αναμετρηθεί στο Final Four της Αθήνας με τον νικητή από το ζευγάρι Ρεάλ Μαδρίτης - Χάποελ Τελ Αβίβ (σ.σ. οι Ισπανοί προηγούνται 2-1 στις νίκες).

Ο αγώανς αρχίζει στις 21:15 μετηλεοπτική μετάδοση από το Novasports Prime.

