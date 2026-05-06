Ηράκλειο: Απολογούνται για την αιματηρή συμπλοκή έξω από το μπαρ

Ενώπιον της ανακρίτριας Ηρακλείου απολογούνται σήμερα οι τρεις νεαροί που εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο έξω από μπαρ στο κέντρο της πόλης τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς, υπόθεση που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση και συνεχείς αστυνομικές και δικαστικές εξελίξεις.

Πρόκειται για έναν 23χρονο, τον 18χρονο αδελφό του και έναν ανήλικο, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με βαριές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από κοινού, ενώ κατά περίπτωση αντιμετωπίζουν επίσης κατηγορίες για επικίνδυνη οδήγηση και παράνομη οπλοφορία. Οι δύο μεγαλύτεροι σε ηλικία κατηγορούμενοι έχουν ήδη λάβει προθεσμία για να απολογηθούν, με τη διαδικασία να συνεχίζεται ενώπιον της ανακρίτριας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, το περιστατικό ξεκίνησε τα ξημερώματα της Πρωτομαγιάς όταν ο 57χρονος υπεύθυνος ασφαλείας του καταστήματος αρνήθηκε την είσοδο στην παρέα των νεαρών, στην οποία βρισκόταν και ο ανήλικος. Η ένταση κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, μετατρεπόμενη σε βίαιη συμπλοκή, κατά την οποία, όπως περιγράφεται, οι νεαροί επιτέθηκαν στον 57χρονο χρησιμοποιώντας μαχαίρι και μαγκούρες, τραυματίζοντάς τον στο πόδι.

Αμέσως μετά το επεισόδιο ακολούθησε επεισοδιακή διαφυγή, με τους κατηγορούμενους να μπαίνουν σε όχημα και, σύμφωνα με τη δικογραφία, να προκαλούν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα κατά τη διάρκεια καταδίωξης από αστυνομικές δυνάμεις που είχε ήδη κινητοποιηθεί στην περιοχή.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε μέσα σε σκηνές έντασης στο κέντρο της πόλης, με την ΕΛ.ΑΣ. να προχωρά στη συνέχεια στη σύλληψη των εμπλεκομένων και στη σχηματισμό δικογραφίας για την υπόθεση.