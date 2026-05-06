Κύπελλο ΕΠΣΗ: Αρχίζει σήμερα το Final Four με τους ημιτελικούς Εργοτέλης-Χερσόνησος και Αλμυρός-Ρούβας
clock 07:37 | 06/05/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος

Αρχίζει σήμερα (6/5 - 17:00) το Final Four του Κυπέλλου της ΕΠΣΗ με τους ημιτελικούς Εργοτέλης-Χερσόνησος και Αλμυρός-Ρούβας.

Το ντέρμπι Εργοτέλης-Χερσονησος θα διεξαχθει στις 17:00 στο γήπεδο του ΟΦΗ και θα διευθύνει ο Αλέξανδρος Ζαφείρης, με βοηθούς τον Κώστα Μάτσα και τον Ανδρέα Μπιμπάκη, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Μάριος Βισκαδούρος. Παρατηρητές αγώνα ορίστηκαν οι Β.Ψιμόπουλος και Ν.Παπαδοπούλης.

Ο έτερος ημιτελικός ανάμεσα στον Αλμυρό και τον Ρούβα θα διεξαχθεί στις 17:00 στο γήπεδο των Αρχανών, με διαιτητή τον Μανώλη Μανδαλενάκη. Βοηθοί του θα είναι ο Αλέξανδρος Βισκαδούρος και ο Ανδρέας Ψαλιδάκης,  ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Χρήστος Κλαμπατσέας.

Παρατηρητές αγώνα ορίστηκαν οι Νίκος Βαϊλάκης και Μιχάλης Καλυκάκης.

Ο τελικός θα γίνει την Κυριακή (10/50 στις Αρχάνες.

