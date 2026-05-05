Κυβερνητικό πράσινο φως για 90 δισ. ευρώ «δανεικά και αγύριστα» από ΕΕ στην Ουκρανία. του Νότη Μαριά*

Εγκρίθηκε τελικά και με την υπογραφή της Ελληνικής κυβέρνησης και αφού πέρασε από σαράντα κύματα λόγω Όρμπαν το πολυδιαφημισμένο ευρωδάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία που επαρκεί όμως μόνο για τη διετία 2026-2027.

Στην ουσία πρόκειται για 90 δισ. ευρώ «δανεικά και αγύριστα» όπως άλλωστε συνομολόγησε με χαρακτηριστική αυταρέσκεια αλλά και άνεση η πρόεδρος της Επιτροπής προϋπολογισμού της Βουλής της Ουκρανίας Roksolana Pidlasa τονίζοντας ότι «το Δάνειο Στήριξης της Ουκρανίας δεν είναι αποπληρωτέο, που σημαίνει ότι προορίζεται να εξυπηρετηθεί μέσω ρωσικών αποζημιώσεων και, εάν οι εν λόγω αποζημιώσεις δεν εξασφαλιστούν, η Ουκρανία δεν θα υποχρεούται να επιστρέψει αυτά τα κεφάλαια στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Μάλιστα την ώρα που η κυβέρνηση έδινε το πράσινο φως για το ευρωδάνειο των 90 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την ουκρανική ιστοσελίδα Defence Express «η Ουκρανία έθεσε βέτο στη χρήση των θαλάσσιων drones που θα κατασκευαστούν με ουκρανική τεχνολογία. Ουσιαστικά το Κίεβο απαιτεί να συναποφασίζει με την Ελλάδα που, πότε και εναντίον ποίου θα αναπτύσσονται τα θαλάσσια drones. Μια τέτοια εξέλιξη θεωρείται ότι μπορεί να δυσχεράνει την απρόσκοπτη χρήση αυτών των όπλων εναντίον της Τουρκίας, η οποία όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, είναι σημαντικός εταίρος της Ουκρανίας».

Αλλά και ο ίδιος ο τίτλος του άρθρου της Defence Express είναι εξαιρετικά αποκαλυπτικός καθώς τονίζει ότι «η Ελλάδα επιδιώκει την εγχώρια παραγωγή ουκρανικών θαλάσσιων drones που χρειάζονται για έναν πόλεμο με την Τουρκία, αλλά η Ουκρανία αντιμετωπίζει δίλημμα λόγω της συνεργασίας της με την Άγκυρα».

Κατά τα λοιπά σύμφωνα με Ανακοίνωση του Υπουργού Οικονομικών της Κύπρου Μάκη Κεραυνού εκ μέρους της Κυπριακής Προεδρίας, το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε στις 23/4/2026 «το τελευταίο στοιχείο που έλειπε για να εκταμιευτεί το δάνειο ύψους 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία. Η κυπριακή Προεδρία εργάστηκε εντατικά για να διασφαλίσει ότι θα έκλειναν όλες οι εκκρεμότητες για τη χορήγηση του δανείου. Οι εκταμιεύσεις θα αρχίσουν το συντομότερο δυνατόν, παρέχοντας ζωτική στήριξη για τις πλέον πιεστικές δημοσιονομικές ανάγκες της Ουκρανίας. Η ΕΕ διατηρεί αμείωτη την υποστήριξή της υπέρ της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας».

Από τα 90 δισ. ευρώ, 30 δισ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των πλέον επειγουσών δημοσιονομικών αναγκών του Κιέβου, δηλαδή για την πληρωμή μισθών και συντάξεων στην Ουκρανία και για τα λειτουργικά έξοδα της κυβέρνησης Ζελένσκι.

Μάλιστα σε αντίθεση με το πετσόκομμα μισθών και συντάξεων που επέβαλε η ΕΕ στην Πατρίδα μας με τα τρία μνημονιακά δάνεια, η Roksolana Pidlasa επισημαίνει ότι στην Ουκρανία «δεν έχουν υπάρξει σημαντικές περικοπές στις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού σε διάφορα προγράμματα και δεν βλέπουμε καθυστερήσεις στους μισθούς του δημόσιου τομέα, επομένως μπορεί να ειπωθεί ότι διαχειριστήκαμε αυτήν την περίοδο σχετικά ομαλά».

Τα υπόλοιπα 60 δισ. ευρώ του ευρωδανείου θα καταλήξουν στις τσέπες της πολεμικής βιομηχανίας καθώς σύμφωνα με την παραπάνω Ανακοίνωση το ποσό θα διατεθεί για προμήθεια «αμυντικών προϊόντων. Η χρηματοδότηση θα παράσχει στην Ουκρανία ζωτικής σημασίας και έγκαιρη πρόσβαση σε αμυντικά προϊόντα από τις αμυντικές βιομηχανίες της Ουκρανίας, της ΕΕ, των χωρών ΕΟΧ-ΕΖΕΣ, καθώς και άλλων τρίτων χωρών».

Από την έναρξη πάντως του πολέμου στην Ουκρανία οι λαοί της Ευρώπης έχουν βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη καθώς η ΕΕ και τα κράτη μέλη της με το τελευταίο αυτό ευρωδάνειο ρίχνουν πλέον στο ουκρανικό βαρέλι χωρίς τρύπα το ποσό των 200,6 δισ. ευρώ. Από αυτά 104,6 δισ. ευρώ για χρηματοδοτική- οικονομική στήριξη, 75,2 δισ. ευρώ για στρατιωτική στήριξη, 17 δισ. ευρώ για στήριξη των προσφύγων εντός της ΕΕ και 3,8 δισ. ευρώ από έσοδα προερχόμενα από ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Σύμφωνα δε με παλαιότερη Ανακοίνωση της Συμβουλίου της ΕΕ «όπως συμφωνήθηκε και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το δάνειο θα χρηματοδοτηθεί μέσω δανεισμού της ΕΕ από τις κεφαλαιαγορές και θα υποστηριχθεί από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η αποπληρωμή των δανείων θα καταστεί δυνατή μόνο μετά την καταβολή πολεμικών αποζημιώσεων από τη Ρωσία προς την Ουκρανία, προϋπόθεση βέβαια που μοιάζει με ανέκδοτο.

Και αυτό γιατί στην παγκόσμια ιστορία πολεμικές αποζημιώσεις καταβάλουν μόνο όσες χώρες έχουν ηττηθεί στον πόλεμο. Επομένως η εξόφληση του δανείου εκ μέρους της Ουκρανίας προϋποθέτει όχι μόνο ήττα της Ρωσίας αλλά και εξαναγκασμό της Μόσχας να καταβάλει πολεμικές επανορθώσεις, γεγονότα εξαιρετικά απίθανα να συμβούν.

Επομένως η αποπληρωμή του ευρωδανείου θα φορτωθεί τελικά στις πλάτες των ευρωπαϊκών λαών, συμπεριλαμβανομένου και του φτωχοποιημένου από τα μνημόνια ελληνικού λαού.

Το ευρωδάνειο πάντως δεν θα έχει κανένα αντίκτυπο στις οικονομικές υποχρεώσεις της Τσεχίας, της Ουγγαρίας και της Σλοβακίας καθώς και οι τρεις αυτές χώρες φρόντισαν να εξαιρεθούν.

Επομένως για το ευρωδάνειο των 90 δισ. ευρώ που θα αντλήσει από τις κεφαλαιαγορές η Κομισιόν «με επιτόκιο 3-4% και διάρκεια 20 ετών, όπως είναι σύνηθες για τα ευρωενωσιακά δανειακά σχήματα, το συνολικό χρέος αποπληρωμής θα ανέρχονταν σε 197 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 107 δισεκατομμύρια ευρώ για τόκους. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, η Γερμανία θα έπρεπε να βάλει στο τραπέζι σχεδόν 50 δισεκατομμύρια ευρώ, η Γαλλία σχεδόν 40 δισεκατομμύρια ευρώ και η Ιταλία 28 δισεκατομμύρια ευρώ».

Τέλος για την Ελλάδα «το κουστουμάκι που μας έκοψε» ο Ζελένσκι και η ΕΕ φτάνει αισίως στα 2,8 δισ. ευρώ.

Αυτά παθαίνει κανείς όταν καταλήγει να είναι ο «χρήσιμος ηλίθιος» στην «παρέα των Βρυξελλών».

*ο Νότης Μαριάς, είναι Καθηγητής Θεσμών της ΕΕ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, πρώην Ευρωβουλευτής και Βουλευτής Ηρακλείου, [email protected]

Τα άρθρα που δημοσιεύονται στην κατηγορία «Απόψεις» εκφράζουν τον/την συντάκτη/τριά τους και οι θέσεις δεν συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη του ekriti.gr

