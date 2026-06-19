Εντυπωσιακό: Εκατοντάδες «κρυστάλλινα» «ιστιοφόρα του ανέμου» σε παραλία της Ουαλίας

Εκατοντάδες γαλάζια θαλάσσια πλάσματα έχουν εμφανιστεί τις τελευταίες ημέρες σε παραλίες της Ουαλίας, εντυπωσιάζοντας κατοίκους και επισκέπτες με το σχεδόν κρυστάλλινο χρώμα τους.

Πρόκειται για τα Velella velella, γνωστά και ως «ιστιοφόρα του ανέμου» (by-the-wind sailors), συγγενικά είδη της πορτογαλικής καραβέλας, τα οποία εντοπίστηκαν σε ακτές του Άνγκλεσι, του Γκουίνεντ και του Τένμπι, αναφέρει το BBC.







«Έμοιαζαν με κρύσταλλο»



Η Μαξίν Άλισον εντόπισε ένα από τα παράξενα πλάσματα στην παραλία South Beach του Τένμπι την Τρίτη.



«Ήταν φανταστικό. Είναι τόσο όμορφα», δήλωσε η 49χρονη φυσιολάτρης, περιγράφοντας το εύρημα ως κάτι που έμοιαζε με κρύσταλλο.

Τα Velella velella διαθέτουν ένα μικρό διάφανο «πανί», χάρη στο οποίο μετακινούνται στην επιφάνεια της θάλασσας παρασυρόμενα από τον άνεμο, χαρακτηριστικό που τους χάρισε και το παρατσούκλι τους.

Συγγενείς της πορτογαλικής καραβέλας



Η ειδικός σε θέματα θαλάσσιας ζωής Φράνκι Χόμπρο από το Anglesey Sea Zoo εξήγησε ότι τα πλάσματα συχνά συγχέονται με την πορτογαλική καραβέλα, αν και είναι πολύ μικρότερα και έχουν πιο έντονο μπλε χρώμα.

«Όταν το φως του ήλιου πέφτει πάνω τους, κυριολεκτικά λαμπυρίζουν. Είναι εντυπωσιακά όμορφα», ανέφερε.

Τα περισσότερα έχουν μήκος περίπου επτά εκατοστά και δεν μπορούν να κινηθούν αυτόνομα. Μεταφέρονται από τα θαλάσσια ρεύματα και συχνά καταλήγουν στις ακτές έπειτα από καταιγίδες ή αλλαγές στις καιρικές συνθήκες.







Γιατί εμφανίζονται κατά εκατοντάδες



Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα Velella velella ταξιδεύουν σε μεγάλες ομάδες ακολουθώντας τα ίδια θαλάσσια ρεύματα.



Όταν οι συνθήκες αλλάξουν, ολόκληρες αποικίες μπορεί να ξεβραστούν ταυτόχρονα σε μεγάλες εκτάσεις ακτογραμμής, δημιουργώντας εντυπωσιακές «μπλε παλίρροιες».

Η εμφάνισή τους θεωρείται σχετικά συνηθισμένη, κυρίως κατά τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες, αν και οι πρόσφατες μαζικές προσαράξεις έχουν προσελκύσει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Προειδοποίηση: Μην τα αγγίζετε



Παρότι θεωρούνται πολύ λιγότερο επικίνδυνα από την πορτογαλική καραβέλα, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι δεν πρέπει να τα αγγίζει κανείς.

Τα Velella velella είναι αποικίες οργανισμών συγγενικών με τις θαλάσσιες ανεμώνες και τα κοράλλια και διαθέτουν κνιδοκύτταρα, δηλαδή κύτταρα που μπορούν να προκαλέσουν τσίμπημα.

Η Φράνκι Χόμπρο σημείωσε ότι το τσίμπημά τους είναι συνήθως πολύ ήπιο για το ανθρώπινο δέρμα, ωστόσο μπορεί να προκαλέσει πόνο ή αίσθηση καψίματος σε ευαίσθητες περιοχές όπως τα χείλη ή το πρόσωπο.

Μάλιστα, ακόμη και όταν έχουν ξεβραστεί και φαίνονται νεκρά, τα κνιδοκύτταρά τους μπορεί να παραμένουν ενεργά.

«Καλύτερα να τα θαυμάζουμε από απόσταση», τόνισε η ειδικός.

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