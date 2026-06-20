Δομή στους Αθανάτους: Τετ α τετ κατοίκων και Δημάρχου στη Λότζια

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η συνάντηση των εκπροσώπων των κατοίκων με τον Δήμαρχο Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινό στη Λότζια στις 10 το πρωί, καθώς κορυφώνονται οι αντιδράσεις για τη δημιουργία προσωρινού χώρου φιλοξενίας και διαχείρισης μεταναστευτικών ροών στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη, στην περιοχή των Αθανάτων.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα την Παρασκευή, κάτοικοι της περιοχής αλλά και γειτονικών κοινοτήτων συγκεντρώθηκαν στο σημείο εκφράζοντας την πλήρη αντίθεσή τους στον σχεδιασμό.

Οι διαδηλωτές προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του οδικού δικτύου, προκαλώντας προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παρέμειναν στην περιοχή για την αποτροπή επεισοδίων.

Οι κάτοικοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και προσέρχονται στη σημερινή συνάντηση ζητώντας σαφείς δεσμεύσεις για το μέλλον των εγκαταστάσεων.

Φωτιά στις εγκαταστάσεις

Λίγες ώρες μετά τις έντονες αντιδράσεις των κατοίκων για τη σχεδιαζόμενη δομή μεταναστών, φωτιά εκδηλώθηκε στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων. Το περιστατικό σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, στο ίδιο σημείο που βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης των τελευταίων ημερών.

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση, με τρία οχήματα και οκτώ πυροσβέστες να φτάνουν στο χώρο προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να την κατασβέσουν πριν επεκταθεί, ωστόσο από το περιστατικό προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων. Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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