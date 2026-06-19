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Ρεθύμνης Πρόδρομος: Δεν θα εορτάσει φέτος τα ονομαστήριά του λόγω πένθους

ρεθυμνης προδρομος
clock 22:56 | 19/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος δεν θα εορτάσει εφέτος κατά τα ειωθότα τα ονομαστήριά του, την 24η Ιουνίου 2026, συμμετέχοντας στο πένθος της ιερατικής οικογένειας της Ιεράς Μητροπόλεώς μας, μετά την πρόσφατη κοίμηση του Πρωτοπρεσβυτέρου Κωνσταντίνου Μανουσέλη, σε ηλικία 50 ετών, μετά από σύντομη ασθένεια.

Ο Σεβασμιώτατος θα προεξάρχει μόνο των Ιερών Ακολουθιών της Εορτής του Γενεθλίου του Τιμίου Προδρόμου στην πανηγυρίζουσα ομώνυμη Ιερά Μονή Ατάλης - Μπαλή, κατά το διήμερο, 23 και 24 Ιουνίου 2026, στις προβλεπόμενες Ιερές Ακολουθίες.

Ο Ποιμενάρχης εύχεται εγκάρδια πλούσια την ευλογία του Θεού προς όλο το πλήρωμα της Τοπικής μας Εκκλησίας, ευχαριστεί θερμά για την αγάπη και την όμορφη συμπόρευση και παρακαλεί για την προσευχή όλων για την ευόδωση κάθε καλού έργου της Εκκλησίας των Ρεθυμνίων.

ΓΕΝΝΕΘΛΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

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