Καθαρισμός οικοπέδων: Πότε λήγει η προθεσμία – Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία για τον υποχρεωτικό καθαρισμό οικοπέδων, καθώς οι ιδιοκτήτες καλούνται να ολοκληρώσουν τις απαραίτητες εργασίες και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης πυρκαγιάς για την αντιπυρική περίοδο.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είχε δώσει παράταση επτά ημερών για τον υποχρεωτικό καθαρισμό και την υποβολή της σχετικής δήλωσης.

Η προθεσμία, που αρχικά έληγε στις 15 Ιουνίου, μετατέθηκε για τις 22 Ιουνίου, δίνοντας επιπλέον χρόνο στους πολίτες να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται ενόψει της αντιπυρικής περιόδου.

Οιιδιοκτήτες οικοπέδων καλούνται να ολοκληρώσουν τον καθαρισμό των χώρων τους και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών

Οι εργασίες που προβλέπονται περιλαμβάνουν:

α) Την κοπή και απομάκρυνση ξερών ή σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και κλαδιών που εφάπτονται ή βρίσκονται πολύ κοντά σε κτίρια.

β) Την απομάκρυνση καύσιμης φυτικής ύλης από το έδαφος, όπως φύλλα, ξερά χόρτα και πεσμένα ξερά κλαδιά.

γ) Την αποκλάδωση των δέντρων και την ανύψωση της κόμης τους από το έδαφος, ανάλογα με το είδος και την ηλικία κάθε δέντρου.

δ) Τη μείωση της πυκνότητας της θαμνώδους βλάστησης ώστε να περιορίζεται η κάλυψη του εδάφους.

ε) Την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων, καυστών, αναφλέξιμων ή εκρηκτικών υλικών, καθώς και κάθε είδους απορριμμάτων ή αντικειμένων που μπορούν να αποτελέσουν εστία κινδύνου.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι οργανωμένοι και συντηρημένοι κήποι, καθώς και οι φυτεμένοι ακάλυπτοι χώροι πολυκατοικιών και άλλων κτιρίων που διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

Οι πολίτες υποχρεούνται επίσης να φροντίζουν για τη νόμιμη και ασφαλή αποκομιδή των υπολειμμάτων του καθαρισμού. Η ανεξέλεγκτη εγκατάλειψη ή απόρριψή τους απαγορεύεται ρητά.

Οι κυρώσεις για όσους δεν ακολουθήσουν τη διαδικασία

Για όσους δεν προχωρήσουν στην απαιτούμενη δήλωση προβλέπονται διοικητικά πρόστιμα.

Συγκεκριμένα:

Επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ σε όσους δεν έχουν πραγματοποιήσει τον καθαρισμό και δεν υποβάλουν δήλωση.

Επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ σε όσους έχουν καθαρίσει το οικόπεδο αλλά δεν έχουν καταθέσει τη σχετική δήλωση.

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι ποινές για ψευδή δήλωση στο Μητρώο, καθώς προβλέπεται χρηματικό πρόστιμο 5.000 ευρώ και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον έξι μηνών.

Για περιπτώσεις πολιτών που αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, είτε λόγω ηλικίας, αναπηρίας είτε εξαιτίας άλλων αντικειμενικών δυσκολιών, η δήλωση μπορεί να κατατεθεί με φυσική παρουσία σε ΚΕΠ ή στην αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε στη συνέχεια να διαβιβαστεί στη Διεύθυνση Προληπτικής Πυροπροστασίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Πρόστιμα και χρεώσεις από τους δήμους

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός ή δεν διατηρείται ο χώρος καθαρός καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, οι δήμοι έχουν τη δυνατότητα να επιβάλλουν πρόσθετες κυρώσεις.

Οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμο ενός ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με κατώτατο ποσό τα 200 ευρώ και ανώτατο τα 2.000 ευρώ.

Παράλληλα, εφόσον ο δήμος αναγκαστεί να παρέμβει και να καθαρίσει ο ίδιος το οικόπεδο, το συνολικό κόστος των εργασιών και της απομάκρυνσης των υλικών θα καταλογιστεί εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους.

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