Χερσόνησος: Περιπέτεια για δύο στην θάλασσα

Επιχείρηση διάσωσης δύο Γάλλων κολυμβητών στήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη θαλάσσια περιοχή της Χερσονήσου, όταν παρασύρθηκαν από τα κύματα και αδυνατούσαν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην ακτή.

Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 30 και 37 ετών, για τους οποίους ενημερώθηκε το Λιμενικό Σώμα από λουόμενους που αντιλήφθηκαν ότι βρίσκονταν σε δυσχερή θέση.

Άμεσα στην περιοχή έσπευσε περιπολικό σκάφος του Β' Λιμενικού Τμήματος Χερσονήσου, το πλήρωμα του οποίου εντόπισε τους δύο κολυμβητές και προχώρησε στη διάσωσή τους.

Οι δύο Γάλλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ξηρά και, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι καλά στην υγεία τους, χωρίς να χρειαστεί η διακομιδή τους σε νοσοκομείο ή η παροχή περαιτέρω ιατρικής φροντίδας.

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