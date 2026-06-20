Μουντιάλ 2026: Παλικαρίσια νίκη για την Παραγουάη, 1-0 την Τουρκία (βίντεο)

Η Παραγουάη αν και έπαιζε με 10 παίκτες από το 45' λόγω αποβολής του Αλμιρόν, πανηγύρισε μια τεράστια νίκη με 1-0 επί της Τουρκίας και έμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στον 4ο όμιλο.

Η Παραγουάη με το “καλημέρα” κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, βάζοντας στα σχοινιά την Τουρκία. Ο Ματίας Γκαλάρσα με ένα σουτ έξω από την περιοχή έσπασε τις ισορροπίες, με το ματς να αποκτά άγρια ομορφιά από το δεύτερο λεπτό.

Η απάντηση της Τουρκίας άργησε περίπου δέκα λεπτά, με τον Γκιουλέρ να σημαδεύει πάνω από τα δοκάρια του Γκιλ, σε ένα γύρισμα του Ακτούρκογλου.

Μετά το πέρασμα των πρώτων 20 λεπτών στην αναμέτρηση, η Τουρκία κατάφερε να κερδίσει μέτρα στο γήπεδο και να φέρει σε δύσκολη θέση την Παραγουάη. Σε καμία από τις ευκαιρίες που της παρουσιάστηκαν, δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, ούτε με τον Γκιουλέρ, αλλά ούτε και με τον Γιλντίζ. Στο 45+3′ ο Αλμιρόν σε μια αντιπαράθεση που είχε με παίκτες της Τουρκίας, τοποθέτησε το χέρι του μπροστά από το στόμα του, που είχε ως αποτέλεσμα την αποβολή του, καθώς η συγκεκριμένη κίνηση είναι ενάντια στον κανονισμό της FIFA.

Έτσι το πρώτο μέρος έληξε με προβάδισμα των Λατίνων, χωρίς όμως να βρουν κενά μετά το γκολ τους.

Στο δεύτερο μέρος, η Τουρκία προσπάθησε να κάνει αισθητή την παρουσία της στα καρέ του Γκιλ, με τον Παραγουανό τερματοφύλακα να μην ανησυχεί στα δυο σουτ των Ντεμιράλ και Γιλντίζ. Η Παραγουάη δεν είχε καταφέρει να κρατήσει την μπάλα στην κατοχή της, με τον Βιντσένζο Μοντέλα να επιλέγει την αριστερή πλευρά για να επιτήθεται η ομάδα του, όπου στα πρώτα 20 λεπτά δεν είχε βρει στόχο. Στο 61′ η Τουρκία απείλησε με τον Ντενίς Γκιούλ, αλλά η κεφαλιά του δεν κατάφερε να είναι όσο δυνατή θα ήθελε, με τον Γκιλ να μπλοκάρει σταθερά. Στο 89′ η Τουρκία έχασε την μεγαλύτερη της ευκαιρία στο ματς, με τον Γιλμάζ να μοιράζει στον Γιουζούν, με τον Γκιλ να κάνει μια τεράστια επέμβαση για να κρατήσει όρθια την Παραγουάη. Με την λήξη της αναμέτρησης, η Παραγουάη πανηγύρισε ένα τεράστιο τρίποντο, που την κράτησε στο κόλπο για την πρόκριση, με την Τουρκία να μην μένει οριστικά εκτός διοργάνωσης.

ΓΚΟΛ: – 2′ Γκαλάρσα



ΚΙΤΡΙΝΕΣ: – 4′ Γκαλάρσα



ΚΟΚΚΙΝΗ: – 45+3′ Αλμιρόν



Τουρκία (Βιντσέντζο Μοντέλα): Τσακίρ, Μπαρντακτσί, Ντεμιράλ, Καντιόγλου, Μουλντούρ, Γιούσεκ (60′ Γιουζούν), Τσαλχάνολγου, Ακτούρκογλου (46′ Γιλμάζ), Γκιουλέρ, Γιλντίζ, Ακγκούν (60′ Γκιούλ)

Παραγουάη (Γκουστάβο Άλφαρο): Γκιλ, Αλντερέτε, Κάθερες (81′ Μαϊντάνα), Αλόνσο, Γκόμεζ (67′ Βελάσκες), Αλμιρόν, Γκόμεζ, Γκαλάρσα, Κούμπας, Πίτα (46′ Μπομπαδίλα), Ενσίσο