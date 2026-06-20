Σιδηροδρομική τραγωδία στη Βρετανία: Ένας νεκρός σε σύγκρουση τρένων στο Μπέντφορντ (βίντεο)

Δύο επιβατικά τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής κοντά στο Μπέντφορντ της κεντρικής Αγγλίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν πολλοί άλλοι, χωρίς να είναι σαφές από τις Αρχές πόσοι.

Το νοσοκομείο του Μπέντφορντ περιμένε τουλάχιστον 50 τραυματίες, πολλούς μάλιστα σε σοβαρή κατάσταση.

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα συνέβη γύρω στις 17:15 (τοπική ώρα, 19:15 στην Ελλάδα).

Συγκρούστηκαν ένα τρένο από το Νότιγχαμ προς τον σταθμό Σεντ Πάνκρας στο Λονδίνο και ένα από το Κόρμπι επίσης για το Σεντ Πάνκρας.

Ο συρμός από το Κόρμπι χτύπησε το πίσω τμήμα του άλλου συρμού, που ήταν ακινητοποιημένος, περίπου 4 χλμ νότια από τον σταθμό του Μπέντφορντ.

Σύμφωνα με τον Telegraph, ο συρμός είχε ακινητοποιηθεί λόγω βλάβης στο αυτόματο σύστημα προειδοποίησης που σταματά τα τρένα αν περάσουν κόκκινους σηματοδότες. Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο μηχανοδηγός του ακινητοποιημένου συρμού μιλούσε στο τηλέφωνο με προσωπικό συντήρησης όταν ο άλλος συρμός (Luton Airport Express) έπεσε στο πίσω τμήμα του.

Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι δεν υπήρξε καμιά προειδοποίηση ούτε μειώθηκε η ταχύτητα του τρένου.

Μαρτυρίες για τη σύγκρουση

Επιβάτες μέσα τα τρένα μιλούν για μια σφοδρή σύγκρουση που τους πέταξε από τα καθίσματά τους.

«Ακούστηκε ένα δυνατό μπαμ και μετά έπεσαν τα πάνελ της οροφής πάνω στον κόσμο, οι επιβάτες έπεφταν από τα καθίσματα. Όταν ακινητοποιήθηκε το τρένο είδαμε ότι το βαγόνι μας, που ήταν το δεύτερο, είχε εκτροχιαστεί», είπε επιβάτης στον Telegraph.

Προσθέτει η ίδια ότι «κάποιος ήταν αναίσθητος στο δάπεδο και άλλη μία που είχε σπάσει τα ζυγωματικά. Άλλοι αιμορραγούσαν βαριά».

Υπήρχαν ακόμη τραυματίες με μώλωπες, διασείσεις και άλλοι αποπροσανατολισμένοι, είπε και επισήμανε ότι τα ασθενοφόρα ήλθαν στο σημείο πολύ γρήγορα.

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