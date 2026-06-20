Γερμανία: Θρίλερ με μωρό που βρέθηκε νεκρό σε ρέμα:- Το είχαν αρπάξει

Ανείπωτη τραγωδία συγκλονίζει τη νοτιοδυτική Γερμανία και συγκεκριμένα την περιοχή της Βάδης-Βυρτεμβέργης, μετά τον εντοπισμό ενός νεκρού βρέφους μόλις τριών μηνών. Το άτυχο παιδί βρέθηκε νεκρό σε ρέμα του ποταμού Ράνκμπαχ, λιγότερο από 24 ώρες μετά την εφιαλτική αρπαγή του από το καροτσάκι του, ακριβώς έξω από την είσοδο του σπιτιού του.

Η τοπική κοινωνία παραμένει παγωμένη, καθώς οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας προκαλούν αποτροπιασμό.

Όλα ξεκίνησαν το βράδυ της Πέμπτης, όταν η 37χρονη μητέρα επέστρεψε από κοντινά καταστήματα μαζί με το μωρό της, περίπου στις 22:00. Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η ίδια αλλά και η γιαγιά του βρέφους, η γυναίκα άφησε προσωρινά το καρότσι στο πεζοδρόμιο προκειμένου να μεταφέρει τις σακούλες με τα ψώνια στον δεύτερο όροφο της πολυκατοικίας όπου διαμένει.

Όταν κατέβηκε ξανά μετά από ελάχιστα λεπτά, το μωρό είχε εξαφανιστεί, με τη δήλωση της αρπαγής να γίνεται επίσημα στις 23:30.



Πενήντα αστυνομικοί επιστρατεύτηκαν με drones, σκύλους ανίχνευσης και ελικόπτερα για την αναζήτηση ενός βρέφους που είχε εξαφανιστεί. Οι χειρότεροι φόβοι επιβεβαιώθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής, όταν εντοπίστηκε η σορός του παιδιού κοντά στη Στουτγάρδη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το παιδί βρισκόταν αρχικά μέσα σε ένα παιδικό καρότσι και είχε αφεθεί χωρίς επίβλεψη. Οι αρχές δεν έδωσαν διευκρινίσεις για το πού ακριβώς ήταν σταθμευμένο το καρότσι, το οποίο πάντως δεν έχει κλαπεί. Τη δήλωση εξαφάνισης είχαν υποβάλει οι γονείς.



Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, «άγνωστο άτομο το πήρε από το καρότσι και το μετέφερε μακριά». Οι αρχές εξετάζουν με πολύ μεγάλη προσοχή το σενάριο η μητέρα και το βρέφος να είχαν γίνει αντικείμενο παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της 15λεπτης επιστροφής τους από την αγορά.

Οι έρευνες της αστυνομίας και η διαδικασία της επίσημης ταυτοποίησης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό του αδίστακτου δράστη, σύμφωνα με την Welt.

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