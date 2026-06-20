Νέα Υόρκη: Βλάβη σε παιχνίδι λούνα πάρκ άφησε πάνω από 25 άτομα να κρέμονται σε ύψος 8 μέτρων

Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στο λούνα παρκ Adventureland στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, όταν δημοφιλές παιχνίδι παρουσίασε μηχανική βλάβη, αφήνοντας περισσότερους από 25 επισκέπτες εγκλωβισμένους στον αέρα.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 19:30, όταν το παιχνίδι «Wave Twister» σταμάτησε ξαφνικά κατά τη διάρκεια λειτουργίας του, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να παραμείνουν ακινητοποιημένοι σε ύψος περίπου 7,5 μέτρων από το έδαφος, σύμφωνα με αξιωματούχους της Πυροσβεστικής της κομητείας Σάφολκ.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Ιστ Φάρμινγκντεϊλ, καθώς και συνεργαζόμενα πληρώματα έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να ξεκινήσει επιχείρηση απεγκλωβισμού των επιβατών.

Βίντεο από το σημείο δείχνουν πυροσβέστες να χρησιμοποιούν ειδικές σκάλες για να κατεβάσουν με ασφάλεια τους εγκλωβισμένους από το παιχνίδι, το οποίο είχε ακινητοποιηθεί σε μεγάλο ύψος.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια της βλάβης που προκάλεσε την αναστολή λειτουργίας του παιχνιδιού και τον εγκλωβισμό των επισκεπτών.

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