ΠΑΡ.19 Ιου 2026 18:15
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
BUSINESS

ΑΔΜΗΕ: Υπερκάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 14 φορές

ΑΔΜΗΕ
clock 22:35 | 19/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Κατά 14 φορές υπερκαλύφθηκε η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ που ολοκληρώθηκε χθες, κατά το μέρος που αφορά την άντληση κεφαλαίων από την αγορά.

Υπενθυμίζεται ότι η αύξηση κεφαλαίου ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ, από τα οποία 510 εκατ. κατέβαλε το Δημόσιο προκειμένου να διατηρήσει τη συμμετοχή του στο 51% και 240 εκατ. η κινεζική State Grid, μέτοχος του Διαχειριστή με ποσοστό 24%.

Για τα υπόλοιπα 250 εκατ. ευρώ οι προσφορές ήταν 3,5 δισ. ευρώ (2,8 δισ. από το ξένο βιβλίο και 700 εκατ. από το ελληνικό).

Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου υποστηρίζει το επενδυτικό πλάνο του ΑΔΜΗΕ που περιλαμβάνει επενδύσεις συνολικού ύψους 6 δισ. ευρώ για την περίοδο 2026 – 2029.

Μεταξύ αυτών η δεύτερη διασύνδεση με την Ιταλία και οι διασυνδέσεις των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου και των Δωδεκανήσων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ι. Μάργαρης (ΑΔΜΗΕ): Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τις ΑΠΕ και επιταχύνει την αποθήκευση

 

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αδμηε
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis