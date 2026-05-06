"Σπίτι μου 2": Αγωνία για 2.000 δικαιούχους – Γιατί κινδυνεύουν να χάσουν την ευκαιρία για «φθηνά» δάνεια

Μέχρι τις 2 Ιουνίου παρατείνεται η αγωνία για περίπου 2.000 δικαιούχους του προγράμματος «Σπίτι μου 2», για να γνωρίζουν εάν τελικά θα λάβουν στεγαστικά δάνεια με πολύ χαμηλό επιτόκιο.

Σύμφωνα με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8, μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για περίπου 11.500 δικαιούχους, που θα αποκτήσουν σπίτι μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ενώ ακόμη 2.000 δικαιούχοι έχουν επιλεγεί, αλλά δεν έχουν ολοκληρώσεις τις διαδικασίες. Δηλαδή δεν έχουν υπογράψει ακόμη τις δανειακές συμβάσεις με τις τράπεζες. Επίσης ο Ν. Παπαθανάσης διευκρίνισε πως μέχρι τις 2 Ιουνίου, «θα πρέπει να έχουν υπογραφεί οι σχετικές συμβάσεις, αλλά δεν είναι η καταληκτική ημερομηνία για την εκταμίευση του ποσού και την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η οποία μπορεί να γίνει έως και τις 31 Αυγούστου».

Δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι «το πρόγραμμα θα παραμείνει ανοικτό για ακόμη έναν μήνα και συγκεκριμένα έως τις 2 Ιουνίου, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παράτασης γιατί θα πρέπει να δηλωθούν οι πόροι που θα χρησιμοποιήσει η χώρα μας από το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε να μην πληρώσει πρόστιμο».

Image

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου 2» βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή καθώς σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν ορισμένοι από τους δικαιούχους της δράσης, λόγω της επίσπευσης της διαδικασίας κινδυνεύουν όχι απλά να βρουν εκτός προγράμματος αλλά και να αναγκαστούν στο τέλος να πληρώσουν από την τσέπη τους για τα έξοδα που έχουν κάνει μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το enikonomia.gr.

Κριτήρια και προϋποθέσεις

Υπενθυμίζεται ότι για το «Σπίτι μου 2» το ελάχιστο όριο εισοδήματος είναι 10.000 ευρώ, όπως αυτό προκύπτει από την τελευταία φορολογική δήλωση. Για άγαμους το ανώτατο όριο είναι έως 20.000 ευρώ και για έγγαμους έως 28.000 ευρώ συν 4.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι λαμβάνεται υπόψιν το εισόδημα του τελευταίου φορολογικού έτους. Επίσης, εάν το εισόδημα αυτό υπερβαίνει το ανώτατο όριο, λαμβάνεται υπόψιν ο μέσος όρος εισοδημάτων των τριών τελευταίων ετών. Στην περίπτωση αυτή, ως οικογενειακή κατάσταση λαμβάνεται υπόψιν αυτή που ισχύει κατά το χρόνο της αίτησης.

Γιατί μπήκε τέλος στο Σπίτι μου 2

Σύμφωνα με ανακοίνωση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας στις 2 Ιουνίου ορίζεται ως καταληκτική ημερομηνία για τη συμβασιοποίηση των δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος «Σπίτι μου ΙΙ».

Διευκρινίζεται ότι οι δικαιούχοι που θα έχουν υπογράψει τις σχετικές δανειακές συμβάσεις έως και τις 2 Ιουνίου 2026 δεν επηρεάζονται από τον ορισμό της καταληκτικής ημερομηνίας.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία τέθηκε προκειμένου να οριστικοποιηθεί ποσοτικά το τελικό ορόσημο του προγράμματος, ώστε να καταστεί δυνατή η έγκριση της αναθεώρησης του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κατόπιν συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η εμπρόθεσμη και ακριβής υποβολή του τελικού αιτήματος πληρωμής των δανείων.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης απέστειλε σχετική επιστολή προς τους επικεφαλής των τραπεζικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με την οποία τους ενημερώνει για τον ορισμό της 2ας Ιουνίου 2026 ως καταληκτικής ημερομηνίας σύναψης των σχετικών δανειακών συμβάσεων, καθώς και για την ανάγκη έγκαιρης ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών.

Το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλή απορρόφηση και σημαντική κοινωνική απήχηση. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 13.461 δάνεια, συνολικής αξίας 1,617 δισ. ευρώ, με μέσο ύψος δανείου 120,15 χιλιάδες ευρώ, ενώ η απορρόφηση του συνολικού προϋπολογισμού ανέρχεται στο 84,1%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έκπτωση 4% στις φορολογικές δηλώσεις: Ποιοι τη δικαιούνται και πώς την εξασφαλίζετε

200 ευρώ για όλους: Το voucher του προγράμματος "Τουρισμός για όλους"

Τελευταία ευκαιρία για το Youth Pass: Μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση για τα 150 ευρώ