Κρήτη: Συνεχίζεται η σεισμική δραστηριότητα στο Λασίθι: 4 Ρίχτερ τα ξημερώματα

Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,0 βαθμών

της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα, (Ο6.05) στις 00:35 μετά τα μεσάνυχτα, στον θαλάσσιο χώρο νότια του Λασιθίου. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το επίκεντρο εντοπίστηκε περίπου 25-26 χιλιόμετρα νότια-νοτιοανατολικά του Γουδουρά

.

Το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5,6 χιλιόμετρα

, γεγονός που τον κατέταξε στους επιφανειακούς σεισμούς.

Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές της ανατολικής Κρήτης, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν ζημιές ή τραυματισμοί.

Η σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή παρατηρείται από τα τέλη Απριλίου, με τους περισσότερους σεισμούς να κυμαίνονται μεταξύ 3,0 και 4,2 Ρίχτερ.

