Πετρέλαιο: Μικρή πτώση μετά τις δηλώσεις Χέγκσεθ ότι η εκεχειρία συνεχίζεται

Πτώση πάνω από 2% καταγράφουν σήμερα οι τιμές του πετρελαίου, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ότι η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξακολουθεί να ισχύει. Ωστόσο το Brent, παραμένει και σήμερα σε ιδιαίτερα ψηλά επίπεδα στα 111,45 δολάρια το βαρέλι, όπως και το αμερικανικό αργό WTI που αν και κατέγραψε πτώση άνω του 3%, είναι στα 102,65 δολάρια.

Είχε προηγηθεί η χθεσινή ανοδοκή τους πορεία πάνω του 4% που δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να αποκλιμακώσει στα ίδια επίπεδα τις τιμές

Αν και οι ιρανικές επιθέσεις με drones και πυραύλους στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις αμερικανικές επιχειρήσεις στα Στενά του Ορμούζ, που προκάλεσε νέα ανησυχία για εκτόξευση των τιμών, η Ουάσιγκτον εμφανίζεται να υποβαθμίζει τον κίνδυνο γενικευμένης σύγκρουσης.

Ο αρχηγός του Μικτού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, Νταν Κέιν, σημείωσε ότι οι επιθέσεις του Ιράν παραμένουν «κάτω από το όριο επανέναρξης μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων» ενώ και ο Χέγκσεθ δήλωσε ότι «η εκεχειρία δεν έχει τελειώσει», τονίζοντας ότι η κατάσταση παρακολουθείται στενά και ότι ο τελικός λόγος ανήκει στον Ντόναλντ Τραμπ.

Επιστρέφει η ναυσιπλοϊα στα Στενά

Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε επιχείρηση για την αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους πιο κρίσιμους διαύλους για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Σύμφωνα με τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας, δύο εμπορικά πλοία υπό αμερικανική σημαία, συνοδευόμενα από αντιτορπιλικά, διέσχισαν την περιοχή, «αποδεικνύοντας ότι η θαλάσσια οδός είναι ανοικτή».

Η ναυτιλιακή Maersk επιβεβαίωσε ότι πλοίο της διήλθε με ασφάλεια υπό στρατιωτική προστασία αν και ο Τραμπ συνεχίζει να πυρπολεί την κατάσταση εξαπολύωντας απειλές ότι το Ιράν θα «εξαφανιστεί από τον χάρτη» εάν στοχεύσει αμερικανικά πλοία.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Abbas Araghchi, υπογράμμισε ότι «δεν υπάρχει στρατιωτική λύση σε μια πολιτική κρίση», καλώντας σε συνέχιση των διαπραγματεύσεων.

Παρά την αποκλιμάκωση των τιμών, οι ανησυχίες για την επάρκεια καυσίμων αυξάνονται. Η Goldman Sachs επισημαίνει ότι τα παγκόσμια αποθέματα δεν βρίσκονται ακόμη σε κρίσιμα επίπεδα, αλλά μειώνονται με ταχείς ρυθμούς και κατανέμονται άνισα.

Ιδιαίτερα πιεσμένα εμφανίζονται τα αποθέματα προϊόντων διύλισης, όπως η νάφθα, το υγραέριο και τα καύσιμα αεροσκαφών. Ο επικεφαλής της Chevron, Mike Wirth, προειδοποίησε ότι το πρόβλημα «δεν είναι μόνο η τιμή, αλλά το αν υπάρχει διαθέσιμο καύσιμο», εκτιμώντας ότι οι επιπτώσεις θα γίνουν πιο ορατές τις επόμενες εβδομάδες.

