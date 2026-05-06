Δολοφονία στην Αμμουδάρα: Πυροβόλησε έξι φορές, άφησε την σύζυγο στο σπίτι και μετά παραδόθηκε

Σε σοκ και βαθιά μουδιασμένη παραμένει η τοπική κοινωνία από το στυγερό έγκλημα που σημειώθηκε σε ώρα αιχμής, σε έναν από τους πιο κεντρικούς και πολυσύχναστους δρόμους του Γαζίου, όταν ο 20χρονος Νικήστρατος έπεσε νεκρός από τα πυρά 54χρονου άνδρα, μπροστά στα μάτια περαστικών.

Σήμερα ο 54χρονος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα, προκειμένου να του ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Την ίδια ώρα, χθες βράδυ συνελήφθη και η σύζυγός του, η οποία κατηγορείται για συνέργεια, με τις αρχές να εξετάζουν τον ρόλο της, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία βρισκόταν μέσα στο όχημα την ώρα της δολοφονίας και φέρεται να παρείχε ψυχική στήριξη στον δράστη. Ωστόσο η ίδια φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, να υποστήριξε προανακριτικά ότι προσπάθησε να αποτρέψει τον σύζυγό της από το να σκοτώσει τον 20χρονο.

Νεότερα στοιχεία που έχουν προκύψει από την αστυνομική έρευνα δείχνουν ότι ο 20χρονος δέχθηκε έξι πυροβολισμούς, καθώς στο σημείο εντοπίστηκαν έξι πυροδοτημένοι κάλυκες από το όπλο του εγκλήματος. Παράλληλα, μετά την πράξη του, ο δράστης φέρεται να μετέβη στο σπίτι του, όπου άφησε τη σύζυγό του, πήρε δεύτερο όχημα και στη συνέχεια πήγε στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου, όπου παραδόθηκε και ομολόγησε την πράξη του. Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του εντοπίστηκαν 250 φυσίγγια, στοιχείο που ενισχύει τις έρευνες για το οπλοστάσιο που είχε στην κατοχή του.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου, όταν, σύμφωνα με τις περιγραφές, ο 54χρονος εμβόλισε ουσιαστικά την πορεία του νεαρού, τον ακινητοποίησε και άνοιξε πυρ μέσα σε κεντρικό δρόμο, προκαλώντας πανικό σε περαστικούς και οδηγούς. Ο 20χρονος προσπάθησε να διαφύγει πεζός, όμως δέχθηκε συνεχόμενα πυρά και κατέρρευσε λίγα μέτρα πιο μακριά, ενώ παρά την άμεση μεταφορά του στο νοσοκομείο διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η υπόθεση συνδέεται, σύμφωνα με τις αρχές,με ένα βαρύ ιστορικό έντασης που ξεκινά από τον Οκτώβριο του 2023, όταν στην παραλιακή του Ηρακλείου είχε σημειωθεί τροχαίο, από το οποίο αργότερα έχασε τη ζωή του ο 17χρονος γιος του δράστη. Στο όχημα εκείνου του δυστυχήματος φέρεται να επέβαινε και ο 20χρονος που χθες δολοφονήθηκε, με τον 54χρονο να τον θεωρεί υπαίτιο για τον θάνατο του παιδιού του, στοιχείο που – σύμφωνα με τις αρχές – φαίνεται να αποτέλεσε το κίνητρο πίσω από την πράξη.

Το σοκ στην τοπική κοινωνία παραμένει έντονο, με την Αστυνομία να βρίσκεται σε επιφυλακή υπό τον φόβο αντιδράσεων, ενώ η υπόθεση αποκτά πλέον διαστάσεις βαθιάς προσωπικής τραγωδίας που εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο σοβαρά εγκλήματα των τελευταίων ετών στην περιοχή.

