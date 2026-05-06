Τι θα φάμε σήμερα; Ρεβίθια στον φούρνο με λαχανικά και μυρωδικά

Υλικά
- 400 γρ. βρασμένα ρεβίθια
- 2 καρότα, κομμένα σε κύβους
- 1 κόκκινη πιπεριά, κομμένη σε λωρίδες
- 1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
- 2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες
- 3 κ. σ. ελαιόλαδο
- 1 κ. γλ. ρίγανη
- 1/2 κ. γλ. κύμινο
- Αλάτι και πιπέρι
- Το χυμό 1/2 λεμονιού
- Φρέσκο μαϊντανό ή κόλιανδρο για γαρνίρισμα
Εκτέλεση
- Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200°C.
- Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατέψτε τα ρεβίθια με τα καρότα, την πιπεριά, το κρεμμύδι, το σκόρδο, το ελαιόλαδο, τη ρίγανη, το κύμινο, αλάτι και πιπέρι.
- Απλώστε τα όλα σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα.
- Ψήστε στον φούρνο για 25- 30 λεπτά, ανακατεύοντας στο μέσο του ψησίματος, μέχρι τα λαχανικά να μαλακώσουν και τα ρεβίθια να γίνουν ελαφρώς τραγανά.
- Σβήστε με χυμό λεμονιού και γαρνίρετε με φρέσκο μαϊντανό ή κόλιανδρο πριν σερβίρετε.
Πηγή: newsbeast.gr
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:
Τι θα φάμε σήμερα; Ρολό κιμά γεμιστό με βραστά αυγά στο airfryer