ΤΕΤ.06 Μαΐ 2026 23:10
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΣΠΙΤΙ
Τι θα φάμε σήμερα; Ρεβίθια στον φούρνο με λαχανικά και μυρωδικά
ρεβίθια, σκόρδο
clock 10:26 | 06/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Υλικά

  • 400 γρ. βρασμένα ρεβίθια
  • 2 καρότα, κομμένα σε κύβους
  • 1 κόκκινη πιπεριά, κομμένη σε λωρίδες
  • 1 μικρό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο
  • 2 σκελίδες σκόρδο, λιωμένες
  • 3 κ. σ. ελαιόλαδο
  • 1 κ. γλ. ρίγανη
  • 1/2 κ. γλ. κύμινο
  • Αλάτι και πιπέρι
  • Το χυμό 1/2 λεμονιού
  • Φρέσκο μαϊντανό ή κόλιανδρο για γαρνίρισμα

Εκτέλεση

  1. Προθερμάνετε τον φούρνο στους 200°C.
  2. Σε ένα μεγάλο μπολ, ανακατέψτε τα ρεβίθια με τα καρότα, την πιπεριά, το κρεμμύδι, το σκόρδο, το ελαιόλαδο, τη ρίγανη, το κύμινο, αλάτι και πιπέρι.
  3. Απλώστε τα όλα σε ένα ταψί στρωμένο με λαδόκολλα.
  4. Ψήστε στον φούρνο για 25- 30 λεπτά, ανακατεύοντας στο μέσο του ψησίματος, μέχρι τα λαχανικά να μαλακώσουν και τα ρεβίθια να γίνουν ελαφρώς τραγανά.
  5. Σβήστε με χυμό λεμονιού και γαρνίρετε με φρέσκο μαϊντανό ή κόλιανδρο πριν σερβίρετε.

Πηγή: newsbeast.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τι θα φάμε σήμερα; Ρολό κιμά γεμιστό με βραστά αυγά στο airfryer

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

ρεβίθια Σκόρδο Λεμόνι
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis