Σαλαμίνα: Περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από δημοτικό σχολείο - Στο αυτόφωρο ο αστυνομικός οδηγός
clock 10:15 | 06/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Τροχαίο ατύχημα με θύμα μια 12χρονη σημειώθηκε, το βράδυ της Τρίτης (5/5) στη Σαλαμίνα, όταν περιπολικό του τοπικού Αστυνομικού Τμήματος παρέσυρε την ανήλικη κοντά στο 4ο Δημοτικό Σχολείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη περίπου στις 20:00 στην οδό Θέμιδος, όταν το υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας συγκρούστηκε με το παιδί, το οποίο φέρεται να διέσχιζε πεζοδρομημένη διάβαση.

Αμέσως μετά την παράσυρση, επικράτησε αναστάτωση στην περιοχή και η 12χρονη διακομίσθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας. Λόγω της σοβαρότητας του τραυματισμού της, κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, η ανήλικη φέρει λάμες στο πόδι της, ενώ η ζωή της δεν διατρέχει κίνδυνο.

ΕΔΕ για την παράσυρση της 12χρονης από περιπολικό 

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση του 12χρονου κοριτσιού από περιπολικό στη Σαλαμίνα, όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου. Μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Τετάρτης (06/05), η κυρία Δημογλίδου δήλωσε ότι ο οδηγός του περιπολικού και αστυνομικός συνελήφθη για το σοβαρό περιστατικό. Σύμφωνα με την ίδια, σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια.

