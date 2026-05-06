Ηράκλειο: Σοκ από τις τιμές στα καύσιμα - Στα 2,20 ευρώ η αμόλυβδη!

Οι τιμές των καυσίμων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, καθώς δεν φαίνεται αποκλιμάκωση προς το παρόν στον κλοιό των στενών του Ορμούζ. Οι συνεχείς αυξήσεις έχουν βάλει τη «θηλιά» στους οδηγούς που περιορίζουν τις μετακινήσεις καθώς η αμόλυβδη στο Ηράκλειο έχει φτάσει και τα 2,20 ευρώ το λίτρο την ώρα που η μέση τιμή στα πρατήρια της πόλης είναι στα 2,13 ευρώ. Το πετρέλαιο κίνησης επίσης πλησιάζει επικίνδυνα το ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ και η μέση τιμή του είναι στο 1,926. Και αυτό επειδή υπάρχει η επιδότηση των 20 λεπτών στην αντλία που θα συνεχιστεί και αυτό το μήνα.

Η μέση τιμή στο Λασίθι της αμόλυβδης κυμαίνεται στα 2,137 ευρώ και το πετρέλαιο κίνησης 1,933, στο Ρέθυμνο 2,136 ευρώ και το πετρέλαιο στο 1,927 και στα Χανιά στα 2,117 ευρώ το λίτρο και στο 1,914 το πετρέλαιο. Όλες αυτές οι τιμές αλλάζουν από πρατήριο σε πρατήριο λόγω του περιθωρίου κέρδους που περιορίζεται στα 12 λεπτά λόγω του πλαφόν. Με τις τιμές στα καύσιμα να παραμένουν υψηλές οι καταναλωτές εκφράζουν την ανησυχία τους για το που θα πάει αυτή η κατάσταση.

Σύμφωνα με τους πρατηριούχους δεν πρόκειται να δούμε πτώση στις τιμές, με τις αυξήσεις να παραμένουν την αγορά. «Έτσι όπως πάει η κατάσταση, οι αυξήσεις θα συνεχιστούν, είναι βέβαιο. Ο αποκλεισμός των λιμανιών του Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ είναι πολύ σοβαρό πλήγμα. Το Ιράν ήδη μειώνει την παραγωγή γιατί δεν ξέρει πού να αποθηκεύσει το πετρέλαιο, χρησιμοποιεί πλοία ως αποθήκες, αλλά αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Η αποχώρηση των Ηνωμένων Εμιράτων από τον ΟΠΕΚ δεν μας επηρεάζει άμεσα, ίσως στο μέλλον δημιουργήσει ανταγωνισμό. Το πιο σημαντικό είναι ότι τα αποθέματα μειώνονται, κάτι που μας ανησυχεί ιδιαίτερα» καταλήγει.

