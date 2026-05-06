Δολοφονία στην Αμμουδάρα: Την Πέμπτη το τελευταίο αντίο στον 20χρονο Νικήστρατο

Τον τραγικό επίλογο της ζωής του 20χρονου Νικήστρατου Γεμιστού σηματοδοτεί η αυριανή ημέρα κατά την οποία συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί θα του πουν το τελευταίο «αντίο» στον Ιερό Ναό του χωριού Χώνος Μυλοποτάμου στις 12.00 το μεσημέρι, μέσα σε βαρύ πένθος και ασήκωτη οδύνη.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τη δολοφονία του, που έχει παγώσει την Κρήτη.

Η δολοφονία σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην Αμμουδάρα, σε κεντρικό δρόμο και μπροστά σε περαστικούς, όταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο δράστης πυροβόλησε επανειλημμένα τον 20χρονο, μετά από επεισόδιο που είχε προηγηθεί.

Ο νεαρός προσπάθησε να διαφύγει, όμως δέχθηκε τα θανατηφόρα πυρά, με αποτέλεσμα να αφήσει επί τόπου την τελευταία του πνοή παρά την άμεση κινητοποίηση των διασωστικών δυνάμεων.

Την ίδια ώρα, ισχυρή ανησυχία επικρατεί για την επόμενη ημέρα, καθώς στις αρχές υπάρχει φόβος για ενδεχόμενη κλιμάκωση ή αντίποινα, με την αστυνομία να βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή γύρω από τις δύο οικογένειες, επιχειρώντας να αποτρέψει οποιαδήποτε νέα ένταση που θα μπορούσε να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά.