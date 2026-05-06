Χόρεψαν Πεντοζάλι στην «καρδιά» της Times Square και έκλεψαν τις εντυπώσεις! (βίντεο)
clock 10:54 | 06/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Ένα ξεχωριστό στιγμιότυπο ελληνικής παράδοσης εκτυλίχθηκε στο κέντρο της Νέας Υόρκης, όταν μέλη ελληνικού χορευτικού συλλόγου χόρεψαν πεντοζάλιστην εμβλήματική πλατεία Times Square, παρασύροντας στο ρυθμό τους τουρίστες και περαστικούς.

Η αυθόρμητη αυτή πολιτιστική «παρέμβαση» από τα μέλη του ελληνικού χορευτικού συλλόγου μετέφερε για λίγα λεπτά την αυθεντική ατμόσφαιρα της Κρήτης σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία του πλανήτη.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, οι χορευτές στάθηκαν μπροστά στα τεράστια φωτεινά billboard και χόρεψαν, μεταφέροντας για λίγα λεπτά την ατμόσφαιρα της Κρήτης στο πιο πολυσύχναστο σημείο της πόλης.

