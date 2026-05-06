ΤΕΤ.06 Μαΐ 2026 23:08
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τσίπρας: Ελλάδα και Βουλγαρία καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στην Ε.Ε. στην ενεργειακή φτώχεια
αλέξης τσίπρας
clock 11:25 | 06/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Στο θέμα της «ενεργειακής φτώχειας» επανέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, συνεχίζοντας την κριτική που ασκεί στη κυβέρνηση για τη ΔΕΗ.

Σε σημερινή του ανάρτηση στο Instagram ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει: «Πολλοί Έλληνες αδυνατούν να ζεστάνουν επαρκώς το σπίτι τους τον χειμώνα, ειδικά στην επαρχία. Ελλάδα και Βουλγαρία καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στην Ε.Ε. στην Ενεργειακή Φτώχεια. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα με +7% ειναι πρώτη στις αυξήσεις τιμών στην Ενέργεια».

Ακολούθως επαναλαμβάνει τις βασικές του προτάσεις: «Η απάντηση είναι η Θέσπιση Ελάχιστης Εγγυημένης Ποσότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά. Στόχος είναι η μείωση του τελικού λογαριασμού 30%-40%. Τα εργαλεία υπάρχουν, αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση».

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη INAT (@in_at.gr)

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΚΕΕΛΠΝΟ: Άλλα λέει ο Πολάκης και άλλα ο Γεωργιάδης για την απόφαση του Εφετείου

Βορίδης: Δεν θα πάμε σε εκλογές επειδή έχει θυμώσει ο Ανδρουλάκης

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αλέξης Τσίπρας Δεη Ενέργεια
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis