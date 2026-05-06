Τσίπρας: Ελλάδα και Βουλγαρία καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στην Ε.Ε. στην ενεργειακή φτώχεια

Στο θέμα της «ενεργειακής φτώχειας» επανέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, συνεχίζοντας την κριτική που ασκεί στη κυβέρνηση για τη ΔΕΗ.

Σε σημερινή του ανάρτηση στο Instagram ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρει: «Πολλοί Έλληνες αδυνατούν να ζεστάνουν επαρκώς το σπίτι τους τον χειμώνα, ειδικά στην επαρχία. Ελλάδα και Βουλγαρία καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις στην Ε.Ε. στην Ενεργειακή Φτώχεια. Ταυτόχρονα, η Ελλάδα με +7% ειναι πρώτη στις αυξήσεις τιμών στην Ενέργεια».

Ακολούθως επαναλαμβάνει τις βασικές του προτάσεις: «Η απάντηση είναι η Θέσπιση Ελάχιστης Εγγυημένης Ποσότητας Ηλεκτρικής Ενέργειας για όλα τα νοικοκυριά. Στόχος είναι η μείωση του τελικού λογαριασμού 30%-40%. Τα εργαλεία υπάρχουν, αρκεί να υπάρξει πολιτική βούληση».

