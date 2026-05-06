Μπόμπα: «Η δίδυμη κύηση με έβγαλε off – Πέρασαν τρία χρόνια για να μπω πάλι στο σωστό πρόγραμμα»

Η Χριστίνα Μπόμπα μέσα από το podcast της BeWell έκανε μία προσωπική κατάθεση για το πόσο η εγκυμοσύνη επηρέασε την καθημερινότητά της.

«Για να καταθέσω μια προσωπική εμπειρία, εμένα με έβγαλε off για πολύ χρόνο η δίδυμη κύηση, γέννησα τα μωρά, θήλαζα, χρειαζόμουν το χρόνο μου… Και αυτό που με βοήθησε πάρα πολύ ήταν ότι πήγα από το μηδέν στο ένα και είπα “μία φορά την εβδομάδα, θα κάνω γυμναστική. Βρέξει, χιονίσει”. Μετά άρχισε να πηγαίνει το ένα στο δύο. Ήμουν όμως πάρα πολύ ήρεμη με τον εαυτό μου και συνεπής και σιγά σιγά. Δηλαδή, πέρασαν δύο χρόνια για να είμαι τρεις φορές την εβδομάδα και τώρα έχουν περάσει πέντε χρόνια και κάνω σχεδόν κάθε μέρα γυμναστική», είπε αρχικά η Χριστίνα Μπόμπα.

Κι εγώ πολλές φορές που μπορεί να γυμναστώ, μπορεί να λάβω μηνύματα “ναι, εντάξει. Έχεις χρόνο – που πραγματικά έχω ελάχιστο χρόνο μέσα στην καθημερινότητα- ή έχεις χρήματα”. Αλλά, ας πούμε, το να βγεις να τρέξεις δέκα λεπτά, δεν θέλει χρήματα. Το να πας σε ένα γυμναστήριο μια φορά την εβδομάδα, θέλει χρήματα αλλά είναι κάτι στα όρια του εφικτού…», πρόσθεσε η Χριστίνα Μπόμπα.

