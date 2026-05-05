Χανιά: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην οδό Κισσάμου λόγω εργασιών της Δ.Ε.Υ.Α.Χ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων με ανακοινωση της ενημερώνει ότι λόγω των κακών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν την Κυριακή 3 Μαΐου 2026 δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών αντικατάστασης του ασφαλτοτάπητα στην οδό Κισσάμου εντός του ανακοινωθέντος χρονοδιαγράμματος.

Προκειμένου να εκτελεστούν οι εναπομένουσες απαραίτητες εργασίες, παρατείνεται έως και την Πέμπτη 7 Μαΐου 2026 ηδιακοπή της κυκλοφορίας στην οδό Κισσάμου από την συμβολή της με την οδό Καλογερή (βενζινάδικο Shell) έως και την συμβολή της με την οδό Μαργουνίου.

Για την ασφαλή και απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, κλειστά θα παραμείνουν αμφότερα τα ρεύματα κυκλοφορίας της οδού Κισάμου.

Η είσοδος των οχημάτων προς την πόλη θα διεξάγεται από Κλαδισσό μέσω της οδού Μάρκου Μπότσαρη ή μέσω της οδού Αναγνώστου Γογονή.

Η έξοδος των οχημάτων θα διεξάγεται:



α. από το ύψος της πλατείας 1866 μέσω της οδού Ζυμβρακάκηδων

β. από το ύψος του Πανελληνίου μέσω της οδού Σελίνου ή της οδού Μαργουνίου.

Η οδός θα παραδοθεί στην κυκλοφορία αμέσως μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

''Ζητάμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών για την προσωρινή όχληση.''καταλήγει η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΧ.

