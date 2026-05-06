Τροχαία: Βροχή τα πρόστιμα των 150 ευρώ, επί τόπου η αφαίρεση διπλώματος

Καθημερινά, τα όργανα της Τροχαίας βρίσκονται σε συγκεκριμένα σημεία του οδικού δικτύου, επιχειρώντας να βάλουν τέλος σε μία από τις πιο επικίνδυνες και συχνές παραβατικές συμπεριφορές στους δρόμους.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών, καθώς θέτει αυστηρότερα όρια και ποινές για παραβάσεις που σχετίζονται άμεσα με την οδική ασφάλεια, εισάγοντας ένα πιο αυστηρό και σαφές πλαίσιο για όλους τους οδηγούς.

Σε μεγάλο βαθμό, οι αλλαγές αυτές στοχεύουν σε συμπεριφορές που θεωρούνται υψηλής επικινδυνότητας, αλλά και σε πρακτικές που επηρεάζουν τη συνολική ροή της κυκλοφορίας, δημιουργώντας συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, μία από τις παραβάσεις που αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερη αυστηρότητα είναι η παράνομη χρήση της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης. Πρόκειται για μία πρακτική που δεν προκαλεί μόνο κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά μπορεί να αποδειχθεί κρίσιμη σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπου κάθε δευτερόλεπτο μετρά για την επέμβαση σωστικών συνεργείων.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε δει, τόσο στην Αττική Οδό όσο και σε άλλους μεγάλους οδικούς άξονες, οχήματα έκτακτης ανάγκης να ακινητοποιούνται λόγω οδηγών που χρησιμοποιούν τη ΛΕΑ για να αποφύγουν την κίνηση, αδιαφορώντας για τις συνέπειες.

