"Λουκέτο" στο Δημόσιο στις 13 Μαΐου – Ποιοι συμμετέχουν στην πανελλαδική απεργία

Χειρόφρενο τραβάει ο κρατικός μηχανισμός την Τετάρτη 13 Μαΐου 2026, καθώς η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει 24ωρη πανελλαδική απεργία, καλώντας τους εργαζομένους σε μαζικές κινητοποιήσεις. Το ραντεβού των συνδικάτων έχει δοθεί για τις 11:00 το πρωί στην Πλατεία Κλαυθμώνος, από όπου θα ξεκινήσει στη συνέχεια πορεία διαμαρτυρίας.

Το κάλεσμα απευθύνεται στους υπαλλήλους όλου του φάσματος του δημοσίου τομέα. Ειδικότερα, δυναμικό παρών αναμένεται να δώσουν οι εργαζόμενοι στις εφορίες (ΔΟΥ), στα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία, στους ΟΤΑ και γενικότερα σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.

Στην κορυφή της ατζέντας των διεκδικήσεων της ΑΔΕΔΥ βρίσκονται τα φλέγοντα οικονομικά και εργασιακά ζητήματα. Αναλυτικά, οι συνδικαλιστές απαιτούν την πλήρη επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, καθώς και οριζόντιες αυξήσεις στις αποδοχές προκειμένου να αντιμετωπιστεί το δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης, ζητώντας παράλληλα άμεσα μέτρα κατά της ακρίβειας. Επιπλέον, διεκδικούν την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης και την αναγνώριση της προϋπηρεσίας του ιδιωτικού τομέα, ενώ εκφράζουν την κατηγορηματική τους αντίθεση στο νέο πειθαρχικό δίκαιο, υπερασπιζόμενοι τον θεσμό της μονιμότητας.

Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία

Σημαντικά προβλήματα αναμένεται να καταγραφούν στην εκπαίδευση εξαιτίας της ενεργής συμμετοχής δασκάλων και καθηγητών. Η ομαλή διεξαγωγή των μαθημάτων σε Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια την Τετάρτη 13 Μαΐου εξαρτάται άμεσα από τον αριθμό των απεργών ανά μονάδα. Γι’ αυτό τον λόγο, συνιστάται στους γονείς να βρίσκονται σε επικοινωνία με τις διευθύνσεις των σχολείων.

Τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

Αναφορικά με τις αστικές συγκοινωνίες, το τοπίο παραμένει προς το παρόν ρευστό. Η συμμετοχή των εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς εξετάζεται, καθώς τα αρμόδια σωματεία δεν έχουν λάβει ακόμη τις τελικές τους αποφάσεις για το εάν θα προχωρήσουν σε στάσεις εργασίας ή εάν θα λάβουν μέρος στην 24ωρη απεργία.

