Σοκαριστικές μαρτυρίες για τις επιθέσεις ντελιβερά σε γυναίκες: «Της πέταξε την πέτρα και της έσπασε 5 δόντια»
clock 12:26 | 06/05/2026
writer icon newsroom ekriti.gr

Νέα μαρτυρία για επίθεση σε γυναίκα από τον 28χρονο ντελιβερά που φέρεται να πετούσε πέτρες σε περαστικούς στην Κηφισιά κατατέθηκε το πρωί της Τετάρτης.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο σύζυγος της γυναίκας περιέγραψε όσα συνέβησαν το μεσημέρι της Κυριακής, με δράστη τον 28χρονο άνδρα από το Πακιστάν.

Όπως είπε «η σύζυγός μου είχε βγει στις 16:10 μια βόλτα με το σκυλάκι και στην επιστροφή προς το σπίτι ήρθε, δυστυχώς, τετ α τετ, με έναν διανομέα, ο οποίος της πέταξε μια πέτρα από ένα σχεδόν μέτρο, πετυχαίνοντας την στο στόμα, σπάζοντάς της πέντε δόντια, κάνοντάς της θλαστικά τραύματα σε άνω και κάτω σιαγόνα και οίδημα στο σαγόνι».

«Δεν μπορούσε να με πάρει τηλέφωνο γιατί είχε γεμίσει αίματα το τηλέφωνο και δεν άνοιγε» είπε ο σύζυγος της γυναίκας.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η γυναίκα χρειάστηκε άμεση οδοντιατρική παρέμβαση, καθώς υπεβλήθη σε απονεύρωση σε πέντε δόντια, ενώ το κόστος της αποκατάστασης εκτιμάται περίπου στις 4.000 ευρώ.

Σε βάρος του 28χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και πέντε πλημμελήματα, σχετικά με επιθέσεις σε έξι άτομα.

Συγκεκριμένα, αντιμετωπίζει κατηγορίες για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη (κακούργημα), επικίνδυνη σωματική βλάβη, επικίνδυνη βλάβη κατά αδύναμου ατόμου, καθώς και για οπλοφορία, οπλοχρησία και φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

