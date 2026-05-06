23χρονος τρέχει με πατίνι με 72 χλμ. την ώρα στη Συγγρού (βίντεο)

Με ταχύτητα σχεδόν τρεις φορές πάνω από το ανώτατο προβλεπόμενο όριο κινούνταν με ηλεκτρικό πατίνι στη λεωφόρο Συγγρού ένας 23χρονος Αιγύπτιος που συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήμα Τροχαίας Καλλιθέας.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο, το ραντάρ των αστυνομικών τον εντοπίζει με 72 χιλιόμετρα την ώρα στο ύψος της οδού Μενελάου, στο ρεύμα προς Πειραιά, με τον νεαρό να έχει απενεργοποιήσει τον ηλεκτρονικό κόφτη ταχύτητας.

Ο 20χρονος συνελήφθη, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο για επικίνδυνη οδήγηση και με τη σε βάρος του δικογραφία οδηγείται σήμερα στη Δικαιοσύνη.

Σημειώνεται πως ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε χθεσινές του τηλεοπτικές δηλώσεις είπε πως θα αυστηροποιηθούν οι όροι χρήσης των πατινιών.

Ο υπουργός εξέφρασε ανοιχτά την αντίθεσή του στη χρήση τους, λόγω των κινδύνων που εγκυμονούν, κυρίως για ανηλίκους που κινούνται σε δρόμους με αυξημένη κυκλοφορία και ταχύτητα.

Όπως εξήγησε, προωθείται ρύθμιση που θα απαγορεύει τη χρήση τους από ανηλίκους στο οδικό δίκτυο, επιτρέποντάς τα μόνο σε πιο ασφαλείς χώρους όπως πεζόδρομοι και πλατείες.

«Ο ανήλικος δεν μπορεί να πηγαίνει με το πατίνι του στο σχολείο και δεν πρέπει να πηγαίνει και είναι τόσο επικίνδυνο. Αλλά δεν είναι μόνο ο ανήλικος. Βλέπω και στον δρόμο, στις μεγάλες λεωφόρους που κυκλοφορούν όλοι αυτοί, ορισμένοι με κράνος, πολλοί χωρίς κράνος, με μεγάλες ταχύτητες. Η δική μου προσωπική θέση είναι ότι αυτά δεν πρέπει να υπάρχουν. Είναι πολύ επικίνδυνο», είπε.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη για συνολικότερη ρύθμιση του φαινομένου, αφήνοντας ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο ευρύτερων περιορισμών ή απαγορεύσεων.

«Από εκεί και πέρα θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να το διαχειριστούμε. Πάντως, είναι κρίμα δηλαδή να χάνουν τα παιδιά τους μέσα στους δρόμους από τα πατίνια. Φοβάμαι ότι δεν φτάνουν οι πινακίδες, πιστεύω ότι χρειάζεται μια συνολικότερη ρύθμιση που να περιορίσει ή να απαγορεύσει όλα αυτά».

