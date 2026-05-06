Χάρης Μαμουλάκης: 40 εκ. ευρώ χωρίς έργο: Ποιοι τα πήραν;

Ένα έργο 40 εκ. ευρώ που πληρώθηκε αλλά δεν έγινε ποτέ, βρίσκεται στο επίκεντρο δήλωσης του Τομεάρχη Οικονομικών & Ανάπτυξης Κ.Ο. ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Βουλευτή Ηρακλείου Χάρη Μαμουλάκη, ο οποίος επισημαίνει:

«40 εκατομμύρια ευρώ... πληρωμένα. Και το έργο; Δεν έγινε ποτέ.

Μιλάμε για το πρόγραμμα "Trust Your Stars" του Ταμείου Ανάκαμψης. Ένα έργο που απεντάχθηκε στις 28 Απριλίου 2026. 40,4 εκατομμύρια ευρώ δηλώθηκαν ως "πληρωμές". Πληρωμές σε τι ακριβώς; Οι ερευνητές; Δεν πληρώθηκαν. Τα πανεπιστήμια; Δεν χρηματοδοτήθηκαν. Το έργο; Δεν ξεκίνησε ποτέ.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, 90 πανεπιστημιακοί ζητούν εξηγήσεις με εξώδικο προς την Υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Απάντηση; Καμία.

Τα στοιχεία είναι δημόσια. Τα ερωτήματα είναι απλά:

Ποιοι πήραν τα 40 εκατομμύρια;

Με ποια διαδικασία δηλώθηκαν ως πληρωμένα;

Σε ποιους λογαριασμούς κατέληξαν;

Όταν τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης "φεύγουν" χωρίς έργο, δεν μιλάμε για λάθος. Μιλάμε για πολιτική ευθύνη με ποινικές διαστάσεις. Trust your stars η ονομασία του προγράμματος με τα 40 εκ. ευρώ. Γι’ αυτό επιμένω: Εσύ ακόμα τους εμπιστεύεσαι;».

Διαβάστε επίσης:

ΠΑΣΟΚ: Ας σταματήσει να περιφέρεται ψευδόμενος ο Καστανίδης -Θυμήθηκε τις διαφωνίες του μετά το όριο στις θητείες

Χρυσοχοΐδης: Προανήγγειλε ρύθμιση για τα πατίνια – «Προσωπικά θα ήθελα να απαγορευτούν»