Ανοσοκύτταρα καταγράφηκαν να "καταβροχθίζουν" ζωντανά καρκινικά κύτταρα

Επιστήμονες στην Αυστραλία κατέγραψαν για πρώτη φορά σε πραγματικό χρόνο ανοσοκύτταρα να επιτίθενται και να «καταναλώνουν» ζωντανά καρκινικά κύτταρα μελανώματος.

Η ομάδα από το Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας Garvan εντόπισε μια υποομάδα μακροφάγων, τα CD169-θετικά, που συγκεντρώνονται στις παρυφές των όγκων και φαίνεται να συμβάλλουν στον περιορισμό της ανάπτυξής τους.

Με τη χρήση μικροσκοπίας δύο φωτονίων σε ζωντανούς οργανισμούς, οι ερευνητές παρατήρησαν άμεσα αυτά τα μακροφάγα να περικυκλώνουν και να καταπίνουν καρκινικά κύτταρα.

Όταν αφαιρέθηκαν επιλεκτικά, οι όγκοι μελανώματος αυξήθηκαν, υποδεικνύοντας τον προστατευτικό τους ρόλο. Παρόμοια ευρήματα εντοπίστηκαν και σε ανθρώπινα δείγματα.

Σε αντίθεση με την κλασική εικόνα των Τ-κυττάρων ως κύριων «εκτελεστών» κατά του καρκίνου, τα συγκεκριμένα μακροφάγα φαίνεται να λειτουργούν ανεξάρτητα, τόσο ως «καθαριστές» όσο και ως ενεργοί αναστολείς του όγκου, ενώ πιθανόν να συμβάλλουν και στην ενεργοποίηση της ανοσολογικής απόκρισης.

Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η υποομάδα κυττάρων θεραπευτικά, με στόχο την ενίσχυση της ανοσοθεραπείας και πιθανή εφαρμογή και σε άλλους συμπαγείς όγκους πέρα από το μελάνωμα.

Διαβάστε επίσης:

Καθαρό νερό με μαγνήτες: Η πατέντα μιας 18χρονης μαθήτριας

Λαγοκέφαλος: Από την Κρήτη ξεκινά το σχέδιο για την αντιμετώπιση του τοξικού ψαριού

Ηράκλειο: Στις φλόγες εκκλησία στις Βασιλειές – Στάχτη εικόνες και αντικείμενα (βίντεο)