Ο Τραμπ απειλεί το ΝΑΤΟ και τα βάζει ξανά με την Ιταλία

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ δεν ξεχνά με τίποτα την απροθυμία των χωρών μελών του ΝΑΤΟ να στηρίξουν τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.

Για πολλοστή φορά, απείλησε χθες Δευτέρα τα κράτη που απαρτίζουν τη Συμμαχία ότι δεν θα τα βοηθήσει αν το ζητήσουν.

«Δαπανήσαμε όλα αυτά τα χρήματα. Και μετά, όταν θέλαμε βοήθεια για κάτι μικρό είπαν ‘όχι, θα προτιμούσαμε να μη βοηθήσουμε’», τόνισε ο ρεπουμπλικανός μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Οβάλ γραφείο.

«Ήταν ηλίθιο το ότι το είπαν αυτό, διότι θα μπορούσαμε κι εμείς από την πλευρά μας να πούμε κάτι τέτοιο. Και μπορεί να το πούμε», πρόσθεσε.

Στη συνέχεια τα έβαλε ξεχωριστά με την Ιταλία, λέγοντας ότι «φέρθηκε πολύ άσχημα. Όπως έκαναν επίσης η Γερμανία και ο Στάρμερ».

Ο Τραμπ αναμένεται να συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο των 32 κρατών μελών του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού, στην Τουρκία τον Ιούλιο.

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