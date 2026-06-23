Λειψοί: Οι Times «ανακαλύπτουν» το ελληνικό νησί των μύθων, των θρύλων και των τιρκουάζ νερών

Σε μια περίοδο όπου ο υπερτουρισμός αλλοιώνει τον χαρακτήρα πολλών δημοφιλών προορισμών της Μεσογείου, ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν μέρη που διατηρούν την αυθεντικότητά τους και προσφέρουν εμπειρίες μακριά από τον συνωστισμό.

Σε εκτενές αφιέρωμά τους, οι βρετανικοί Times ξεχωρίζουν τους προορισμούς που προσφέρουν μια διαφορετική εκδοχή των ελληνικών διακοπών. Το έγκριτο μέσο συγκαταλέγει τους Λειψούς στη λίστα με τα καλύτερα ελληνικά νησιά που έχουν γαλήνια αύρα.

Στο άρθρο επισημαίνεται ότι παρότι η Ελλάδα διαθέτει χιλιάδες νησιά και νησίδες, μόνο ένα μικρό μέρος τους κατοικείται και ακόμη λιγότερα παραμένουν «προστατευμένα» από τις μεγάλες μαζικές τουριστικές ροές.

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Ένας τόπος μύθων και θρύλων

Ξεχωριστή θέση στον κατάλογο καταλαμβάνουν οι Λειψοί, τους οποίους οι Times περιγράφουν ως έναν τόπο «μύθων και θρύλων» καθώς, σύμφωνα με την παράδοση, το νησί συνδέεται με τη νύμφη Καλυψώ και τον Οδυσσέα.

Χαλαροί ρυθμοί και απίθανες παραλίες

Το δημοσίευμα σημειώνει πως το νησί συνεχίζει να διατηρεί τη μυθική του γοητεία με τους σύγχρονους επισκέπτες να σαγηνεύονται κυρίως από τις «απίθανες παραλίες» του προορισμού και τα «δελεαστικά, τιρκουάζ νερά» που συναντούν στις ακτές του.

Μεταξύ άλλων, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στις παραλίες Πλατύς Γιαλός, Κάμπος και Μονοδένδρι, οι οποίες προβάλλονται ως παραδείγματα του φυσικού πλούτου των Λειψών. Βασικό κριτήριο επιλογής των νησιών που περιλαμβάνονται στη λίστα αποτελεί η δυνατότητά τους να προσφέρουν χαλαρούς ρυθμούς, ταξιδιωτικές εμπειρίες υψηλής ποιότητας, αναλλοίωτο φυσικό περιβάλλον, και μια αίσθηση ανακάλυψης που έχει εκλείψει από πολλούς δημοφιλείς μεσογειακούς προορισμούς.

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Αναγνώριση της αυθεντικότητας και της μοναδικής φυσιογνωμίας του νησιού

Η νέα προβολή εντάσσεσαι στο πλαίσιο του ταξιδιωτικού καλέσματος του Δήμου. «Η παρουσία των Λειψών σε ένα ακόμη σημαντικό αφιέρωμα των Times αποτελεί ιδιαίτερα τιμητική αναγνώριση της αυθεντικότητας και της μοναδικής φυσιογνωμίας του τόπου μας. Σε μια περίοδο κατά την οποία οι νησιωτικοί προορισμοί καλούνται να ανταποκριθούν σε έντονες προκλήσεις που σχετίζονται με τον διεθνή ανταγωνισμό, τη βιωσιμότητα και τις συνεχώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των ταξιδιωτών, η διαρκής και στοχευμένη ανάδειξη των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων είναι πιο αναγκαία από ποτέ», δήλωσε η δήμαρχος Λειψών Ευαγγελίστρα Λαουντού.

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«Συνεχίζουμε την προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας των Λειψών στις σημαντικότερες διεθνείς αγορές, αναδεικνύοντας έναν προορισμό που παραμένει αυθεντικός, φιλόξενος και βαθιά συνδεδεμένος με τις αξίες του Αιγαίου και της Ελλάδας» πρόσθεσε η ίδια.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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