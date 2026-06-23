ΚΤΕΛ Ηρακλείου - Λασιθίου: Έναρξη Ενδοδημοτικής Συγκοινωνίας Δήμου Χερσονήσου 2026

Η ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου Α.Ε., σε συνεργασία με τον Δήμο Χερσονήσου, ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος Ενδοδημοτικής Συγκοινωνίας. Τα θερινά δρομολόγια ξεκίνησαν από τις 22 Ιουνίου 2026 έως και 31 Οκτωβρίου 2026.

Η δράση απευθύνεται αποκλειστικά στους δημότες του Δήμου Χερσονήσου και έχει ως στόχο τη διευκόλυνση των καθημερινών μετακινήσεων μεταξύ των οικισμών και των δημοτικών ενοτήτων, συμβάλλοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα στις περιοχές που δεν εξυπηρετούνται από το τακτικό συγκοινωνιακό δίκτυο.

Τα δρομολόγια διαμορφώνονται ως εξής:

ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ

08:00



Σγουροκεφάλι – Επισκοπή – Ελιά – Καρτερός – Βαθειανός Κάμπος – Κοκκίνη Χάνι – Γούρνες – Κόμβος Γουβών – Ανάληψη – Λιμ. Χερσονήσου – Σταλίδα – Μάλια

13:00



Μάλια – Σταλίδα – Λιμ. Χερσονήσου – Ανάληψη – Κόμβος Γουβών – Γούρνες – Κοκκίνη Χάνι – Βαθειανός Κάμπος – Καρτερός – Ελιά – Επισκοπή – Σγουροκεφάλι

ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

08:30



Καρτερός – Βαθειανός Κάμπος – Κοκκίνη Χάνι – Γούρνες – Κόμβος Γουβών – Ανάληψη – Ανισαράς – Λιμ. Χερσονήσου – Σταλίδα – Μάλια

13:00



Μάλια – Σταλίδα – Λιμ. Χερσονήσου – Ανισαράς – Ανάληψη – Κόμβος Γουβών – Γούρνες – Κοκκίνη Χάνι – Βαθειανός Κάμπος – Καρτερός

ΔΕΥΤΕΡΑ & ΤΕΤΑΡΤΗ

08:00



Χαρασό – Βορίτσιο – Σκοτεινό – Καλό Χωριό – Κοξάρη – Γούβες – Κόμβος Γουβών – Δημαρχείο

13:00



Δημαρχείο – Κόμβος Γουβών – Γούβες – Κοξάρη – Καλό Χωριό – Σκοτεινό – Βορίτσιο – Χαρασό

ΤΡΙΤΗ & ΠΕΜΠΤΗ

08:00



Άμπελος – Κερά – Κράσι – Μοχός – Γωνιές – Αβδού – Ποταμιές – Πάνω Χερσόνησος – Πισκοπιανό – Κουτουλουφάρι – Χερσόνησος – Αγριανά – Ανάληψη – Ανισαράς – Χερσόνησος

13:00



Χερσόνησος – Κουτουλουφάρι – Πισκοπιανό – Πάνω Χερσόνησος – Αγριανά – Ανάληψη – Ανισαράς – Ποταμιές – Αβδού – Γωνιές – Μοχό – Κρασί – Κερά – Άμπελος

Η συνεργασία του Δήμου Χερσονήσου με την ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου Α.Ε. συνεχίζεται με συνέπεια και κοινό όραμα για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, παρέχοντας ασφαλείς, αξιόπιστες και προσβάσιμες μετακινήσεις σε όλες τις περιοχές του Δήμου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΚΤΕΛ Ηρακλείου Λασιθίου Α.Ε. και στις υπηρεσίες του Δήμου Χερσονήσου.

https://www.ktelherlas.gr τηλ. 2810 246 530, αυτοματοποιημένη ενημέρωση δρομολογίων 24/7, 2810 24 50 20

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