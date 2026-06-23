Τι θα φάμε σήμερα; Μοσχαράκι κοκκινιστό με πατάτες

Υλικά



1 κιλό μοσχάρι (π.χ. ελιά ή σπάλα)



4- 5 μεγάλες πατάτες, κομμένες σε κύβους



1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο



2 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες



400 γρ. σάλτσα ντομάτας



2 κ. σ. πελτέ ντομάτας



1/2 φλ. τσαγιού ελαιόλαδο



1/2 φλ. τσαγιού κόκκινο κρασί



1 κ. γλ. ζάχαρη



2 φύλλα δάφνης



1 κ. γλ. κανέλα (προαιρετικά)



1- 2 καρότα, κομμένα σε ροδέλες (προαιρετικά)



Αλάτι και πιπέρι



1- 2 φλ. τσαγιού νερό ή ζωμό βοδινού







Εκτέλεση



Ζεστάνετε το ελαιόλαδο σε μια μεγάλη κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά. Προσθέστε το μοσχάρι και σοτάρετε μέχρι να ροδίσει καλά από όλες τις πλευρές. Βγάλτε το κρέας από την κατσαρόλα και αφήστε το στην άκρη.



Στην ίδια κατσαρόλα, προσθέστε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και το σκόρδο και σοτάρετε μέχρι να μαλακώσουν.



Προσθέστε τον πελτέ ντομάτας και σοτάρετε για 1- 2 λεπτά, ανακατεύοντας καλά. Σβήστε με το κόκκινο κρασί και αφήστε να εξατμιστείτε το αλκοόλ για 2- 3 λεπτά.



Επαναφέρετε το κρέας στην κατσαρόλα και προσθέστε τη σάλτσα ντομάτας, τη ζάχαρη, τα φύλλα δάφνης, την κανέλα (αν χρησιμοποιήσετε), αλάτι, πιπέρι και το νερό ή ζωμό. Ανακατέψτε καλά και αφήστε το φαγητό να βράσει.



Μειώστε τη φωτιά, σκεπάστε την κατσαρόλα και αφήστε το φαγητό να σιγοβράσει για περίπου 1,5 με 2 ώρες, μέχρι το κρέας να γίνει τρυφερό.



Περίπου 30 λεπτά πριν από το τέλος του μαγειρέματος, προσθέστε τις πατάτες και τα καρότα (αν χρησιμοποιήσετε) στην κατσαρόλα. Συνεχίστε το μαγείρεμα μέχρι να μαλακώσουν οι πατάτες και να δέσει η σάλτσα.



Συνοδέψτε με φρέσκο ​​ψωμί ή σαλάτα.

Πηγή: newsbeast.gr

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