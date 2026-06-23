Ηράκλειο: Σήμερα το τελευταίο "αντίο" στον κορυφαίο καθηγητή Ορθοπεδικής Αλέξανδρο Χατζηπαύλου

Θλίψη στον επιστημονικό και ακαδημαϊκό κόσμο της χώρας έχει σκορπίσει η είδηση του θανάτου του διακεκριμένου ομότιμου καθηγητή Ορθοπαιδικής, Αλέξανδρου Χατζηπαύλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου 2026, στις 4:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου στο Ηράκλειο.

Η σορός του εκλιπόντος θα βρίσκεται στον ναό από τις 3:00 μ.μ. για το ύστατο χαίρε.

Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο της Αχλάδας του δήμου Μαλεβιζίου.

Μια σπουδαία επιστημονική παρακαταθήκη

Ο Αλέξανδρος Χατζηπαύλου υπήρξε εμβληματική προσωπικότητα για την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης και το ΠΑΓΝΗ.

Θεωρούνταν πρωτοπόρος στην ορθοπαιδική χειρουργική.

Εκπαίδευσε γενιές νέων γιατρών με ήθος και αφοσίωση. Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην υγειονομική φροντίδα της Κρήτης.

Η επιθυμία της οικογένειας

Με ανακοίνωσή της, η οικογένεια του καθηγητή απευθύνει θερμή παράκληση προς όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του. Αντί στεφάνων, ζητείται να κατατεθούν δωρεές για την ενίσχυση του οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», μετατρέποντας την απώλεια σε πράξη προσφοράς για τα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης και σύσσωμος ο ιατρικός κόσμος εκφράζουν τα βαθιά τους συλλυπητήρια στους οικείους του.

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Ο αποχαιρετισμός της διοίκησης του ΠΑΓΝΗ

Με αίσθημα βαθιάς οδύνης, αποχαιρετούμε σήμερα τον καθηγητή Ορθοπεδικής κο Αλέξανδρο Χατζηπαύλου, που άφησε όσο λίγοι, το στίγμα του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Ανήσυχο πνεύμα, Οραματιστής και φιλόπονος, έθεσε νέα δεδομένα στο Νοσοκομείο μας στις θεραπείες νοσημάτων σπονδυλικής στήλης, φέρνοντας καινοτόμες τεχνικές και εκπαιδεύοντας τη νέα γενιά Ορθοπεδικών.

Προσέφερε, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας στο Κρητικό αλλά και σε κάθε πολίτη που ζητούσε τη βοήθεια του, δίνοντας κυριολεκτικά ποιότητα στη ζωή των ασθενών του και ελπίδα για το μέλλον.

Αφήνει πίσω του, μια εξαιρετική Ορθοπεδική Κλινική με άξιους συνεχιστές , με παντοτινό γνώμονα τον άνθρωπο και τον σεβασμό στην προσωπικότητα κάθε ασθενή.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα της Κρητικής γης που θα τον σκεπάσει.

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια της στην οικογένεια του εκλιπόντος.

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