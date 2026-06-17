Κρήτη: Αποχαιρετισμός στον Αλέξανδρο Χατζηπαύλου - Θλίψη για την απώλεια του κορυφαίου καθηγητή

Τον Ομότιμο Καθηγητή Ορθοπαιδικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αλέξανδρο Χατζηπαύλου αποχαιρετά με συλλυπητήρια ανακοίνωσή της η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου.

Αναλυτική η συλλυπητήρια ανακοίνωση του Π.Κ αναφέρει:

Η απώλεια του Ομότιμου Καθηγητή Ορθοπαιδικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, Αλέξανδρου Χατζηπαύλου μας γεμίζει με θλίψη. Υπήρξε ένας σπουδαίος επιστήμονας και ιατρός, ο οποίος συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη της Ορθοπαιδικής και στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης.

Ο Αλέξανδρος Χατζηπαύλου υπήρξε Καθηγητής Ορθοπαιδικής και εξειδικευμένος Χειρουργός Σπονδυλικής Στήλης. Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών το 1965 και αναγορεύθηκε διδάκτορας το 1978. Ολοκλήρωσε την ειδίκευσή του στην Ορθοπαιδική στο Πανεπιστήμιο McGill στο Μόντρεαλ του Καναδά, όπου έλαβε και μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στις μεταβολικές παθήσεις των οστών. Υπηρέτησε ως Καθηγητής Ορθοπαιδικής στο Μόντρεαλ του Καναδά, στην Αριζόνα και στο Τέξας πριν επιστρέψει στην Ελλάδα, μετά από 33 χρόνια. Χειρούργησε ασθενείς με παθήσεις σπονδυλικής στήλης, σε πολλές χώρες του κόσμου.

Εξελέγη Καθηγητής Ορθοπαιδικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το 1997 και διετέλεσε Διευθυντής της Ορθοπαιδικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου από το 1999 μέχρι το 2008. Θεμελίωσε και εγκαθίδρυσε τη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης στην Κρήτη και άλλαξε με την παρουσία του τα δεδομένα στον Ελλαδικό χώρο. Είχε τιμηθεί με πολυάριθμα βραβεία από ελληνικούς και διεθνείς επιστημονικούς φορείς.

Ως ομότιμος Καθηγητής συνέχισε να προσφέρει στην ιατρική εκπαίδευση των φοιτητών μας, συμμετέχοντας στη διδασκαλία του μαθήματος της Ορθοπαιδικής.

Εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κρήτης εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια προς τα παιδιά του Γιώργο και Γεωργία, την οικογένεια και τους οικείους του.

Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή σε όλους όσοι τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Δήλωση του Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρου Αρναουτάκη για την απώλεια του Καθηγητή Αλέξανδρου Χατζηπαύλου







Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης προέβη στην ακόλουθη δήλωση με αφορμή την απώλεια του Καθηγητή Χατζηπαύλου:



«Η απώλεια του Καθηγητή Αλέξανδρου Χατζηπαύλου αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στην ιατρική κοινότητα και στην Κρήτη. Υπήρξε πρωτοπόρος στον τομέα της Ορθοπεδικής, προσφέροντας ανεκτίμητες υπηρεσίες στους ασθενείς και γαλουχώντας νέους επιστήμονες στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το σπουδαίο έργο του θα μείνει ανεξίτηλο. Ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του».

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