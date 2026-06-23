Ηράκλειο: Δικαιώθηκαν 42 πυροσβέστες που δεν τους δόθηκαν τα οφειλόμενα ρεπό

Δικαστική απόφαση δικαιώνει 42 πυροσβέστες στο Ηράκλειο για μη χορηγηθείσες ή πλημμελώς χορηγηθείσες αναπαύσεις (ρεπό) των ετών 2019 και 2020, αναγνωρίζοντας αποζημίωση ως ηθική βλάβη.

Η απόφαση αφορά μέλη της Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης και εκδόθηκε μετά από προσφυγή που είχε αρχικά απορριφθεί λόγω νομικού κωλύματος, το οποίο στη συνέχεια ξεπεράστηκε δικαστικά.

Σύμφωνα με την Ένωση, η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών σε συνεργασία με την ΠΟΕΥΠΣ, που οδήγησαν στην αναγνώριση των αξιώσεων για τις οφειλόμενες αναπαύσεις.

Όπως επισημαίνεται, εκκρεμούν ακόμη έξι αντίστοιχες δικαστικές υποθέσεις για την περιοχή της Κρήτης, με τους εργαζόμενους να δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν τις διεκδικήσεις τους μέχρι την τελική δικαίωση.

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