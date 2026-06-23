Τεχεράνη προς ΗΠΑ: Μην λέτε πράγματα εκτός συμφωνίας, δεν βοηθάει στις διαπραγματεύσεις

Μήνυμα στις ΗΠΑ έστειλε το πρωί της Τρίτης ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν στη σκιά των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ και του Τζέι Ντι Βανς ότι η Τεχεράνη θα συμφωνήσει σε επιθεωρήσεις του οπλοστασίου του, και αποδέχθηκε την επιστροφή επιθεωρητών της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας.

«Η αποτελεσματικότητα των συνομιλιών εξαρτάται από την πλήρη τήρηση των συμφωνημένων υποχρεώσεων και την ακριβή εφαρμογή τους (...) Δηλώσεις εκτός του συμφωνημένου κειμένου δεν βοηθούν στην προώθηση των διαπραγματεύσεων» δήλωσε στο X ο Πεζεσκιάν.

Ο επικεφαλής της τεχνικής διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν στην Ελβετία, Καζέμ Γκαριμπαμπάντι, δήλωσε το πρωί της Τρίτης ότι «ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι τεχνικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ», εξηγώντας ότι έχουν συσταθεί τέσσερις ομάδες εργασίας.

Σε μία κίνηση που αποτυπώνει εμπράκτως την εφαρμογή του μνημονίου κατανόησης η κυβέρνηση Τραμπ προχώρησε τη Δευτέρα στην προσωρινή άρση των κυρώσεων στο ιρανικό πετρέλαιο.

Παράλληλα, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν και βασικός διαπραγματευτής Μοχάμαντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ δήλωσε στην ιρανική κρατική τηλεόραση ότι οριστικοποιήθηκε στις συνομιλίες της Ελβετίας η συμφωνία για την αποδέσμευση 12 δισ. δολαρίων από παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Δήλωσε επίσης ότι «η διοίκηση του Στενού του Ορμούζ δεν θα επιστρέψει ποτέ στην προπολεμική κατάσταση». Το Ιράν θα «διαχειρίζεται» τη θαλάσσια οδό στρατηγικής σημασίας ανέφερε, και πρόσθεσε: «Βεβαίως οι διεθνείς κανόνες θα τηρηθούν, αλλά το Ιράν θα διαχειρίζεται το στενό του Ορμούζ».

«Ας ελπίσουμε ότι μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ξανά το στενό, όσον αφορά τη διέλευση, και να επαναφέρουμε την ευημερία στην περιφερειακή και παγκόσμια οικονομία» είπε.

Ο Μαχμούντ Καμάτι, αναπληρωτής επικεφαλής του πολιτικού συμβουλίου της Χεζμπολάχ, προειδοποίησε ότι η λιβανέζικη ομάδα θα απαντήσει «με τον ίδιο τρόπο»,σε οποιαδήποτε παραβίαση της εκεχειρίας από το Ισραήλ, σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο Press TV.

Στο μεταξύ, οι συνομιλίες μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου στην Ουάσινγκτον αυτή την εβδομάδα θα ξεκινήσουν με μια κοινή συνεδρίαση στρατιωτικών και πολιτικών αξιωματούχων, ακολουθούμενη από μία συνεδρίαση στρατιωτικών και μία ακόμη συνεδρίαση πολιτιών αξιωματούχων, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

Οι συνομιλίες θα πραγματοποιηθούν από την Τρίτη έως την Πέμπτη στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Πεντάγωνο.

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