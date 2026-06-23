Δίκη για τα Τέμπη: Στο επίκεντρο τα αιτήματα για τηλεοπτική κάλυψη και εμφάνιση κατηγορουμένων

Με τα δυο αιτήματα που υπέβαλαν οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για την οπτικοακουστική κάλυψη και αναμετάδοση των συνεδριάσεων και την αυτοπρόσωπη εμφάνιση των κατηγορουμένων συνεχίζεται σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, η εισαγγελέας πρότεινε να απορριφθούν και τα δύο αιτήματα για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι τοποθετήσεις των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων, οι οποίες θα ολοκληρωθούν σήμερα. Επί της εισαγγελικής πρότασης θα τοποθετηθούν και οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας και μετά αναμένεται η απόφαση του δικαστηρίου.

Υπενθυμίζεται πως το δικαστήριο απέρριψε ήδη τα δύο αιτήματα που είχαν υποβάλλει οι συνήγοροι υποστήριξης της κατηγορίας για τη διαβίβαση των πρακτικών της δίκης στον ειδικό ανακριτή του Αρείου Πάγου που χειρίζεται την υπόθεση του πρώην υπουργού Μεταφορών Κώστα Αχιλλέα Καραμανλή και για την προσκόμιση του εγγράφου επικοινωνίας μεταξύ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του μέχρι πρότινος αν. υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη για την παράσταση του Ελληνικού δημοσίου.

Τα αιτήματα των συνηγόρων θα απασχολήσουν το δικαστήριο στις προσεχείς συνεδριάσεις αφού ολοκληρώθηκε πλέον το δικονομικό στάδιο των νομιμοποιήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι στη δίκη παρίστανται συγγενείς θυμάτων, τραυματίες, επιβάτες της επιβατικής αμαξοστοιχίας και το Ελληνικό δημόσιο που δήλωσε παράσταση για την υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για τους τρεις κατηγορούμενους σταθμάρχες απογευματινής-βραδινής βάρδιας και για τον προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος την περίοδο που σημειώθηκε το πολύνεκρο δυστύχημα.

Συνολικά κατηγορούμενοι στην υπόθεση είναι 36 άτομα στελέχη και υπάλληλοι του ΟΣΕ της ΕΡΓΟΣΕ, του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών, της Hellenic Train και της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων για παραλείψεις που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση τη σύμβασης 717, την εποπτεία του σιδηροδρομικού δικτύου, τη μετάταξη του σταθμάρχη, την λειτουργία στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου και την έλλειψη μέτρων ασφαλείας στο επίδικο κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισα - Νέοι Πόροι.

Πέντε είναι τα αδικήματα για τα οποία κατηγορούνται κατά περίπτωση. Για το κακούργημα της επικίνδυνης παρέμβασης στη συγκοινωνία μέσων σταθερής τροχιάς με ενδεχόμενο δόλο, με επικίνδυνες για την ασφάλεια της συγκοινωνίας πράξεις, από τις οποιες μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για ανθρώπους και που είχε ως αποτέλεσμα: α) τον θάνατο μεγάλου αριθμού ανθρώπων, β) τη βαριά σωματική βλάβη περισσότερων ανθρώπων και γ) τη σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας, τελεσθείσα και κατ’ εξακολούθηση και από κοινού κατηγορούνται 33 άτομα. Για τα τρία πλημμελήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, της βαριάς σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή και της απλής σωματικής βλάβης από αμέλεια από υπόχρεο κατά συρροή κατηγορούνται 35 άτομα. Για το πλημμέλημα της παράβασης καθήκοντος κατηγορούνται 3 άτομα.

Υπενθυμίζεται πως για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος το δικαστήριο απέρριψε τις αντιρρήσεις των κατηγορουμένων και έκανε δεκτές τις παραστάσεις των συγγενών και των τραυματιών.

Να σημειωθεί πως τον Ιούλιο έχουν οριστεί συνολικά έντεκα δικάσιμοι με τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις τις πρώτες δύο εβδομάδες του μήνα.

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