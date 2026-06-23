ΣτΕ: Μία μόνο εθνική σύνταξη ακόμη και σε περίπτωση γήρατος και χηρείας

Ξεκάθαρο μήνυμα για το καθεστώς καταβολής των εθνικών συντάξεων στέλνει το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ’ αριθμόν 699/2026 απόφαση του Α΄ Τμήματος, κρίνοντας ότι το όριο της μίας εθνικής σύνταξης ανά δικαιούχο ισχύει και στις περιπτώσεις όπου συντρέχουν σύνταξη γήρατος και σύνταξη χηρείας.

Με την απόφασή του, το ανώτατο δικαστήριο απέρριψε την αίτηση ακύρωσης που είχαν καταθέσει σωματεία συνταξιούχων, επιβεβαιώνοντας ότι η διάταξη του νόμου 4387/2016 προβλέπει την καταβολή μίας μόνο εθνικής σύνταξης σε κάθε περίπτωση σώρευσης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στο ίδιο πρόσωπο, ανεξάρτητα από το αν αυτά προέρχονται από γήρας, αναπηρία ή θάνατο.

Το ΣτΕ επισημαίνει ότι η εθνική σύνταξη χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό και έχει ως σκοπό να διασφαλίζει ένα ελάχιστο επίπεδο διαβίωσης για κάθε συνταξιούχο. Για τον λόγο αυτό, το συνολικό ποσό των εθνικών συντάξεων που λαμβάνει ένας δικαιούχος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο της μίας πλήρους εθνικής σύνταξης, το οποίο σήμερα ανέρχεται στα 384 ευρώ.

Τι αλλάζει για τις συντάξεις χηρείας

Η απόφαση διαχωρίζει τους συνταξιούχους σε δύο κατηγορίες. Για όσους λάμβαναν ήδη δύο συντάξεις πριν από την 1η Ιανουαρίου 2022 και δεν είχε εφαρμοστεί η περικοπή της δεύτερης εθνικής σύνταξης, δεν προβλέπεται άμεση μείωση των καταβαλλόμενων ποσών. Το επιπλέον ποσό θα καταγράφεται ως «προσωπική διαφορά» και θα συμψηφίζεται σταδιακά με τις μελλοντικές αυξήσεις των συντάξεων έως ότου μηδενιστεί.

Αντίθετα, όσοι απέκτησαν ή αποκτούν δικαίωμα σύνταξης γήρατος και χηρείας μετά την 1η Ιανουαρίου 2022, υπόκεινται εξαρχής στον περιορισμό της μίας εθνικής σύνταξης.

Η απόφαση, πάντως, δεν ήταν ομόφωνη. Ο σύμβουλος Επικρατείας Ν. Σκαρβέλης διατύπωσε μειοψηφική άποψη, υποστηρίζοντας ότι η σύνταξη χηρείας αποτελεί μεταβίβαση ασφαλιστικού δικαιώματος του θανόντος και, ως εκ τούτου, δεν θα έπρεπε να επηρεάζεται από το όριο της μίας εθνικής σύνταξης όταν ο επιζών σύζυγος λαμβάνει και δική του σύνταξη.

Από την πλευρά του, ο εργατολόγος και πρόεδρος της ΕΝΥΠΕΚΚ, Αλέξης Μητρόπουλος, εκτιμά ότι η εξέλιξη αφορά περίπου 250.000 χήρες και χήρους και ζητά νομοθετική παρέμβαση, προκειμένου να εξαιρεθούν οι συντάξεις χηρείας από τον συγκεκριμένο περιορισμό και να προστατευθεί το εισόδημα χιλιάδων συνταξιούχων.

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