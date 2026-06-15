Πρωτογενές πλεόνασμα 3,64 δισ. ευρώ στο πεντάμηνο με ώθηση από τα φορολογικά έσοδα

Στα 3,638 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του κρατικού προϋπολογισμού στο πεντάμηνο Ιανουαρίου – Μαΐου 2026, με τα έσοδα από φόρους να ανέρχονται συνολικά σε 28,117 δισ. ευρώ.

Το πρωτογενές πλεόνασμα ξεπέρασε κατά 2,395 δισ. ευρώ τον στόχο του προϋπολογισμού, ενώ τα έσοδα από φόρους ήταν υψηλότερα κατά 699 εκατ. ευρώ από τον προγραμματισμό της ίδιας περιόδου.

Στο συνολικό ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού καταγράφηκε πλεόνασμα 91 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για έλλειμμα 2,176 δισ. ευρώ. Στο αντίστοιχο πεντάμηνο του 2025 είχε σημειωθεί συνολικό πλεόνασμα 1,875 δισ. ευρώ και πρωτογενές πλεόνασμα 5,343 δισ. ευρώ.

Μετά την αφαίρεση των χρονικών μετατοπίσεων σε έσοδα και πληρωμές, καθώς και έκτακτων εισπράξεων, η υπέρβαση του πρωτογενούς αποτελέσματος έναντι του στόχου περιορίζεται στα 234 εκατ. ευρώ. Στον υπολογισμό εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, πρόωρες εισπράξεις 884 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και 574 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η επίδοση των φορολογικών εσόδων

Τα φορολογικά έσοδα του πενταμήνου περιλαμβάνουν 306 εκατ. ευρώ ΦΠΑ από τη σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού και 135 εκατ. ευρώ από τη δεύτερη δόση του τιμήματος για την παραχώρηση άδειας λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό.

Χωρίς τα δύο αυτά ποσά, οι εισπράξεις από φόρους διαμορφώθηκαν σε 27,676 δισ. ευρώ και ξεπέρασαν τον στόχο κατά 258 εκατ. ευρώ ή 0,9%.

Ισχυρότερη ήταν η φορολογική επίδοση τον Μάιο. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 5,454 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 375 εκατ. ευρώ ή 7,4% σε σύγκριση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα συνολικά καθαρά έσοδα του Μαΐου έφθασαν τα 5,028 δισ. ευρώ και ήταν υψηλότερα κατά 406 εκατ. ευρώ από τον προγραμματισμό. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 834 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 25 εκατ. ευρώ.

Στο σύνολο του πενταμήνου, τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30,203 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας υπέρβαση 2,516 δισ. ευρώ. Οι επιστροφές εσόδων διαμορφώθηκαν σε 3,435 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 231 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες και οι επενδυτικές πληρωμές

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 30,112 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 249 εκατ. ευρώ από τον στόχο και κατά 3,018 δισ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025.

Στο σκέλος του τακτικού προϋπολογισμού, οι πληρωμές ξεπέρασαν τον στόχο κατά 722 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 4,185 δισ. ευρώ και ήταν χαμηλότερες κατά 473 εκατ. ευρώ από τον προγραμματισμό.

Οι πληρωμές του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων παρουσίασαν υστέρηση 589 εκατ. ευρώ, ενώ οι δαπάνες του Ταμείου Ανάκαμψης ήταν υψηλότερες κατά 116 εκατ. ευρώ από τον στόχο.

Στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές του Μαΐου καταγράφηκαν ακόμη 1,289 δισ. ευρώ για τη συμμετοχή του Δημοσίου στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και 259 εκατ. ευρώ για τη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ. Τα ποσά αυτά είναι δημοσιονομικά ουδέτερα και δεν επηρεάζουν το αποτέλεσμα του κρατικού προϋπολογισμού.

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