Πιερρακάκης: Η ρύθμιση για τις 72 δόσεις αφορά 1,5 εκατ. πολίτες

Μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, παρά τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές και ενεργειακές αναταράξεις, εκπέμπει ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης. Παράλληλα, προαναγγέλλει ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων για το ιδιωτικό χρέος, υπερασπίζεται τη φορολογική πολιτική της κυβέρνησης και ξεκαθαρίζει ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν κανονικά την άνοιξη του 2027.

Στη συνέντευξή του στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής, ο υπουργός υπογραμμίζει ότι η ανάπτυξη 2% που κατέγραψε η ελληνική οικονομία το πρώτο τρίμηνο του έτους αποτελεί ισχυρή ένδειξη ανθεκτικότητας, καθώς σημειώθηκε σε ένα περιβάλλον ενεργειακής κρίσης και διεθνούς αβεβαιότητας. Όπως επισημαίνει, η αύξηση των επενδύσεων κατά 12,1%, η θετική συμβολή των εξαγωγών και η ανθεκτικότητα της κατανάλωσης αποδεικνύουν ότι η χώρα διαθέτει σήμερα ισχυρότερα θεμέλια σε σχέση με το παρελθόν.

Η μάχη με την ακρίβεια

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναγνωρίζει ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για τα ελληνικά νοικοκυριά. Όπως αναφέρει, η κυβέρνηση κινείται ταυτόχρονα σε δύο άξονες: τη συγκράτηση των τιμών και την ενίσχυση των εισοδημάτων.

Στο πλαίσιο αυτό υπενθυμίζει τις παρεμβάσεις στήριξης της παραγωγής, όπως η επιδότηση του αγροτικού πετρελαίου και η μείωση του κόστους των λιπασμάτων, ενώ τονίζει ότι ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 46% από το 2019, ποσοστό υψηλότερο από τον σωρευτικό πληθωρισμό της ίδιας περιόδου.

Νέες ρυθμίσεις για το ιδιωτικό χρέος

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει ο υπουργός στο νέο πακέτο μέτρων για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η μείωση του κατώτατου ορίου ένταξης στον εξωδικαστικό μηχανισμό στα 5.000 ευρώ, η ενεργοποίηση της ρύθμισης των 72 δόσεων, η αύξηση του ακατάσχετου ορίου από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ και η δυνατότητα αποδέσμευσης τραπεζικών λογαριασμών.

Όπως σημειώνει, οι παρεμβάσεις αυτές μπορούν να αφορούν περίπου ένα εκατομμύριο πολίτες, ενώ η ρύθμιση των 72 δόσεων εκτιμάται ότι αφορά δυνητικά έως και 1,5 εκατομμύριο οφειλέτες. Η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει μέσα στο καλοκαίρι και να παραμείνει διαθέσιμη έως το τέλος του έτους.

Δημοσιονομικός χώρος και ΔΕΘ

Αναφερόμενος στη ρήτρα διαφυγής που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για ενεργειακές επενδύσεις, ο υπουργός υποστηρίζει ότι η Ελλάδα αποκτά επιπλέον δημοσιονομικά περιθώρια τα οποία θα αξιοποιηθούν με στρατηγικό τρόπο για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Σε ό,τι αφορά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων παρεμβάσεων, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο. Όπως τονίζει, η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει ανταγωνιστικά επιχειρήσεις και εργαζόμενους, αλλά επιδιώκει τη δημιουργία περισσότερου πλούτου και τη δίκαιη διανομή του στην κοινωνία.

Εκλογές το 2027 και το επόμενο βήμα του κράτους

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης απορρίπτει τα σενάρια πρόωρων εκλογών, επαναλαμβάνοντας ότι η κυβέρνηση θα εξαντλήσει την τετραετία και οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027. Υποστηρίζει ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η υλοποίηση του μεταρρυθμιστικού έργου και όχι η εκλογολογία.

Παράλληλα, αναφέρεται στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, σημειώνοντας ότι μετά την επιτυχία του Gov.gr, το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι η δημιουργία ενός «ευφυούς κράτους», το οποίο θα αξιοποιεί την τεχνητή νοημοσύνη και τα δεδομένα για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Διαβάστε επίσης:

Μισή 13η σύνταξη αντί για επίδομα 300 ευρώ - Το νέο σενάριο για τους συνταξιούχους

Συντάξεις: Τι ισχύει για τα όρια, τι έρχεται και ποιο μοντέλο εξετάζεται από το 2030