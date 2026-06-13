Μισή 13η σύνταξη αντί για επίδομα 300 ευρώ - Το νέο σενάριο για τους συνταξιούχους

Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να υπάρξουν ανατροπές για το επίδομα 300 ευρώ στις συντάξεις, καθώς εξετάζεται το σενάριο να αντικατασταθεί με την παροχή μισής 13η σύνταξης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση μελετά τη δυνατότητα καταβολής ποσού που θα αντιστοιχεί στο 50% της μηνιαίας σύνταξης κάθε δικαιούχου, με την εφαρμογή κατώτατου και ανώτατου πλαφόν ώστε να διασφαλιστεί καλύτερος δημοσιονομικός έλεγχος.

Ως μία πρώτη σκέψη, φαίνεται πως εξετάζεται το ενδεχόμενο το χαμηλό πλαφόν να τοποθετηθεί στα 300 ευρώ, έτσι ώστε να ευνοηθούν και όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν πολύ χαμηλές συντάξεις ενώ για τις υψηλότερες συντάξεις θα τεθεί ανώτατο όριο καταβολής.

Με την κυβέρνηση να πιέζεται από τις δημοσκοπήσεις αλλά και τους οικονομικούς δείκτες να πηγαίνουν καλύτερα του αναμενομένου, το κυβερνητικό επιτελείο αναζητά τη βέλτιστη λύση ενόψει και των εκλογών.

Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν το επόμενο διάστημα, με το οικονομικό επιτελείο να αξιολογεί το δημοσιονομικό κόστος κάθε επιλογής και τα περιθώρια που δημιουργεί η πορεία των δημόσιων εσόδων. Σε κάθε περίπτωση, οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ αναμένεται να περιλαμβάνουν πακέτο μέτρων με επίκεντρο τη στήριξη των εισοδημάτων, ενώ οι συνταξιούχοι παραμένουν μία από τις βασικές κοινωνικές ομάδες στις οποίες στρέφεται το ενδιαφέρον της κυβέρνησης.

Οι συνταξιούχοι -λόγω των εκλογών που έρχονται - βρίσκονται και φέτος στο επίκεντρο του κυβερνητικού σχεδιασμού, καθώς εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σημαντικές απώλειες αγοραστικής δύναμης λόγω της ακρίβειας, ενώ παραμένουν σε ισχύ κρατήσεις και μηχανισμοί που περιορίζουν το πραγματικό όφελος από τις αυξήσεις των συντάξεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση εξετάζει ένα συνδυαστικό πακέτο παρεμβάσεων, το οποίο θα περιλαμβάνει τόσο μόνιμες βελτιώσεις στις συντάξεις όσο και πιθανές έκτακτες ενισχύσεις προς συγκεκριμένες κατηγορίες δικαιούχων.

πηγή: dnews.gr

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