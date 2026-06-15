Πρεμιέρα για το «Ανακαινίζω» – Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Αυλαία ανοίγει από σήμερα (15/6) η διαδικασία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας στο νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση παλαιών κατοικιών, προσφέροντας σημαντικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν, μέσω των κωδικών Taxisnet, να ελέγχουν αν πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής, ώστε να προετοιμαστούν για την υποβολή αιτήσεων που θα ξεκινήσει την 1η Σεπτεμβρίου.

Η επιδότηση μπορεί να φτάσει έως και το 95% του κόστους των παρεμβάσεων, με ανώτατο όριο ενίσχυσης τα 36.000 ευρώ ανά κατοικία ή 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν κατοικίες με οικοδομική άδεια που έχει εκδοθεί έως το τέλος του 1990 και εμβαδόν έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, το όριο αυξάνεται στα 150 τετραγωνικά μέτρα.

Επιπλέον, οι κατοικίες πρέπει να ανήκουν έως την ενεργειακή κατηγορία Γ, να μην έχουν ενταχθεί σε αντίστοιχο πρόγραμμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και να μην είναι καταχωρημένες σε καθεστώς βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν τόσο κατοικίες που παραμένουν κενές κατά τη διετία 2024-2025 όσο και εκείνες που κατοικούνται.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιείται σταδιακά. Προτεραιότητα θα δοθεί σε αιτήσεις που αφορούν χαμηλότερα ποσά επιδότησης, ενώ στη συνέχεια θα εξετάζονται όσες προσεγγίζουν το ανώτατο όριο ενίσχυσης των 36.000 ευρώ.

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