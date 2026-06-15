Καλοκαίρι - φωτιά: Οι οικονομικοί δείκτες δείχνουν νέο ράλι ανατιμήσεων

Ισχυρά σημάδια ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα παραμείνουν έντονες και τους επόμενους μήνες καταγράφουν τα τελευταία στοιχεία της οικονομίας, δημιουργώντας ανησυχία για νέο κύμα ανατιμήσεων σε τρόφιμα, υπηρεσίες και βασικά αγαθά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η αύξηση του κόστους εισαγωγών, η ανοδική πορεία των τιμών στην αγροτική παραγωγή και η σημαντική απόκλιση του ελληνικού πληθωρισμού από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης συνθέτουν ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά.

Σημαντική επιβάρυνση του κόστους παραγωγής για τις επιχειρήσεις

Τα πλέον ανησυχητικά μηνύματα προέρχονται από τον Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, τον Απρίλιο καταγράφηκε ετήσια αύξηση 18,4%, γεγονός που μεταφράζεται σε σημαντική επιβάρυνση του κόστους παραγωγής για τις επιχειρήσεις. Η άνοδος δεν περιορίζεται μόνο στην ενέργεια, αλλά επεκτείνεται σε πρώτες ύλες και ενδιάμεσα προϊόντα που χρησιμοποιούνται σε ολόκληρη την παραγωγική διαδικασία.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η αύξηση των εισαγωγών από χώρες εκτός Ευρωζώνης, όπου το κόστος ενισχύθηκε κατά 31,1%, ενώ στην ενέργεια η εκτίναξη έφθασε το 65,3%. Οι εξελίξεις αυτές θεωρούνται πρόδρομος δείκτης του καταναλωτικού πληθωρισμού, καθώς οι επιχειρήσεις μετακυλίουν σταδιακά το αυξημένο κόστος στις τελικές τιμές των προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο πληθωρισμός στα ύψη

Η εικόνα αποτυπώνεται ήδη στα στοιχεία του πληθωρισμού. Τον Μάιο του 2026 ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 5,2%, έναντι 3,2% στην Ευρωζώνη. Η διαφορά των δύο ποσοστιαίων μονάδων αποτελεί τη μεγαλύτερη απόκλιση που έχει καταγραφεί τον τελευταίο χρόνο, υπογραμμίζοντας ότι η ελληνική οικονομία δέχεται εντονότερες πιέσεις σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Παράλληλα, ανησυχία προκαλούν τα στοιχεία για την αγροτική παραγωγή. Ενώ σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης οι τιμές υποχώρησαν κατά μέσο όρο 2,9% το πρώτο τρίμηνο του 2026, στην Ελλάδα κατέγραψαν αύξηση 4,8%. Η χώρα συγκαταλέγεται μεταξύ των ελάχιστων κρατών-μελών που εμφάνισαν άνοδο, ακολουθώντας τη Μάλτα, την Κροατία και τη Φινλανδία.

Το ακριβώς αντίθετο σε χώρες της ΕΕ

Την ίδια ώρα, σε άλλες ευρωπαϊκές οικονομίες παρατηρείται αντίθετη τάση. Το Βέλγιο κατέγραψε μείωση 12,9%, η Γερμανία 11% και η Λιθουανία 10,8%, ενώ σε πανευρωπαϊκό επίπεδο οι τιμές του γάλακτος και των δημητριακών κινήθηκαν πτωτικά. Παρά τα δεδομένα αυτά, η ελληνική αγορά συνεχίζει να εμφανίζει αυξητικές τάσεις, γεγονός που αποδίδεται στο υψηλό εγχώριο κόστος παραγωγής και σε διαρθρωτικές αδυναμίες της αγοράς.

Οι πιέσεις αποτυπώνονται και στις τιμές των βασικών τροφίμων. Το κρέας αυξήθηκε κατά 11,8% στην Ελλάδα έναντι 6,7% στην Ευρωζώνη, το φρέσκο γάλα κατά 4,4%, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφεται μείωση 1,7%. Αντίστοιχα, λαχανικά και εσπεριδοειδή εμφανίζουν αισθητά υψηλότερους ρυθμούς ανόδου σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο.

Στην εξίσωση προστίθεται πλέον και η τουριστική περίοδος. Η αυξημένη ζήτηση για καταλύματα, εστίαση, μεταφορές και υπηρεσίες δημιουργεί πρόσθετες πληθωριστικές πιέσεις, ενώ το υψηλό ενεργειακό κόστος συνεχίζει να επιβαρύνει τη λειτουργία των επιχειρήσεων. Ο συνδυασμός αυτών των παραγόντων ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι η ακρίβεια θα παραμείνει βασικό πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά και κατά τους θερινούς μήνες.

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