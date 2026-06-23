Κρήτη - δολοφονία Σταυρούλας: Στα δικαστήρια ο καθ'ομολογίαν δράστης

Ισχυρή αστυνομική παρουσία υπάρχει από το πρωί έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Χανίων, όπου οδηγήθηκε ο 43χρονος κατηγορούμενος για την υπόθεση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Ο κατηγορούμενος πέρασε λίγο πριν τις 10:00 το πρωί το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων, ενώ αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον της ανακρίτριας για υπόθεση που αφορά παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, καθώς είχε συλληφθεί την περασμένη Παρασκευή για την κατοχή δενδρυλλίων κάνναβης σε χώρο που φέρεται να χρησιμοποιούσε από κοινού με άλλο άτομο.

Παράλληλα, εντός της ημέρας αναμένεται να ασκηθεί σε βάρος του και δίωξη για ανθρωποκτονία της 45χρονης, υπόθεση στην οποία ο ίδιος έχει ήδη ομολογήσει την πράξη του, ενώ φέρεται να έχει υποδείξει στις αρχές το σημείο όπου είχε αποκρύψει τη σορό της γυναίκας.

Η υπόθεση, που έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην τοπική κοινωνία, συνδέεται και με την ιατροδικαστική έκθεση, η οποία αποδίδει τον θάνατο της 45χρονης σε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και πολλαπλά κατάγματα από θλων αντικείμενο, με το πλήγμα στο κεφάλι να χαρακτηρίζεται ως θανατηφόρο.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας – νεκροτομής του ιατροδικαστή Σταμάτη Μπελιβάνη, η σορός της γυναίκας βρέθηκε σε προχωρημένη σήψη, καθώς είχε προηγηθεί ταφή περίπου 20 ημερών, γεγονός που δυσχέρανε σημαντικά την ιατροδικαστική διερεύνηση.

Στην ίδια έκθεση καταγράφονται και επιφανειακά τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο στην αριστερή θωρακική χώρα, τα οποία ωστόσο δεν συνδέονται με τον θάνατο, καθώς δεν προκάλεσαν βλάβες σε ζωτικά όργανα.

Στο μεταξύ, στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων βρέθηκε και ο αδερφός της 45χρονης, ο οποίος σε δηλώσεις του εμφανίστηκε συντετριμμένος, αναφέροντας ότι η οικογένεια βρίσκεται σε ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση και εκφράζοντας έντονη οργή για τους εμπλεκόμενους, ενώ προανήγγειλε και νομικές ενέργειες.

"Δυστυχώς είμαι σε μια άσχημη θέση. Ούτε ήθελα να τον ξαναδώ. Ούτε εκείνον, ούτε τον δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του. Εύχομαι να πάθει ότι χειρότερο μπορεί να πάθει. Σήμερα θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του γιατί δεν είναι καθόλου πρέπον να βγαίνει να λέει πράγματα για κάποιον που δεν ζει και να τον προσβάλει έτσι" είπε χαρακτηριστικά.

(φωτογραφία από το zarpanews)

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