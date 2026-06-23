ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε βιβλιοθήκη στην Καλιφόρνια - Δύο νεκροί, συνελήφθη ο δράστης

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν σε βιβλιοθήκη στην βόρεια Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα, ενώ τραυματίστηκε ελαφρά ένα παιδί, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ο δράστης της επίθεσης έχει συλληφθεί.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν για ένα περιστατικό που σημειώθηκε στη βιβλιοθήκη της κομητείας Μπιούτ στο Τσίκο της Καλιφόρνια στις 17.00 (τοπική ώρα), όπου ακούγονταν πυροβολισμοί και φωνές ανθρώπων, δήλωσε ο Μπίλι Άλντριτζ, αρχηγός της αστυνομίας της πόλης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Όταν μπήκαν στο εσωτερικό της βιβλιοθήκης, ο δράστης διέφυγε από την πίσω πόρτα, εξήγησε. Επιπλέον αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στην πίσω πλευρά της βιβλιοθήκης συνέλαβαν τον ύποπτο. «Το περιστατικό που σημειώθηκε είναι πολύ θλιβερό και τραυματικό για πολλούς ανθρώπους της κοινότητάς μας», είπε ο Άλντριτζ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένα παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα.

Δείτε την στιγμή της σύλληψης του δράστη:

Δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα του δράστη και το κίνητρο του, αλλά οι αρχές πιστεύουν ότι ενήργησε μόνος του.

Παράλληλα, οι αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα ονόματα των θυμάτων μέχρι να ενημερωθούν οι συγγενείς τους.

Η κομητεία Μπιούτ κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και ανακοίνωσε ότι όλα τα παραρτήματα της βιβλιοθήκης της θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεοτέρας.

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