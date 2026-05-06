Ηράκλειο - Μεταναστευτικό: Αποβίβαση 83 παράτυπων μεταναστών ανατολικά του Τσούτσουρα
clock 15:22 | 06/05/2026
writer icon Επιμέλεια: Εύα Μαστρογιαννάκη

Συναγερμός έχει σημάνει στις λιμενικές της Κρήτης μετά τον εντοπισμό και την αποβίβαση 83 λαθρομεταναστών σε παραθαλάσσια περιοχή ανατολικά του Τσούτσουρα, στο νότιο τμήμα του νομού Ηρακλείου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ανάμεσα στους 83 διασωθέντες βρίσκεται και μία γυναίκα, ενώ όλοι τους είναι καλά στην υγεία τους.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να ξεκινήσουν τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Ακολούθησε η επιχείρηση μεταφοράς των μεταναστών προς την πόλη του Ηρακλείου, όπου οδηγήθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο φύλαξης για την καταγραφή, την ταυτοποίηση και την υγειονομική τους εξέταση.

